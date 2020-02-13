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Сеть взорвал зажигательный ролик танцев медперсонала и людей, которые лечатся от коронавируса

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Сеть взорвал ролик танцев медперсонала и людей, которые лечатся от коронавируса / Getty Images

Мир напуган распространением смертельного коронавируса из Уханя, которым заразились более 60 тысяч человек. В социальных сетях появились видео, как медперсонал и пациенты больницы в Ухане делают тренировочные упражнения и танцуют для улучшения настроения и атмосферы во время общей паники.

На роликах в сети видно, как медицинский персонал в защитных костюмах, перчатках и масках танцует вместе с пациентами, которые инфицированы коронавирусом. Целью этого является улучшение настроения людей в Уханьской больнице.

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"Мы надеемся улучшить атмосферу и периодически делаем дыхательные упражнения и танцуем с пациентами", – сказала Чен Сяоян, главная медсестра больницы Чжуннана Университета Ухань, пишет The Straits News.

В понедельник, 10 февраля, медицинские работники вывели на площадь в больнице сотни пациентов, чтобы станцевать под бодрую китайскую песню

"Пациенты могут быть в плохом настроении, ведь попадают в незнакомое окружение. Кроме того, очень много пациентов живут вместе, поэтому они могут нервничать и длительное время проводить в постели", – добавила госпожа Чен.

Последние данные о распространении китайского вируса:

  • По состоянию на 13 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 355 человек. Общее количество инфицированных – 60 062 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровели 5 542 человека.
  • Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
  • 11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Китай Коронавирус 2020 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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