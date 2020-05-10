В Сеуле власть восстанавливает карантин из-за новой вспышки коронавируса

В южнокорейском Сеуле местные власти решили закрыть клубы и бары после того, как в городе произошла новая вспышка коронавируса. Их открыли только полторы недели назад во время ослабления карантинных ограничений.

В Южной Корее 9 мая зафиксировали 18 новых случаев коронавируса, из которых 17 связаны с работой ночных клубов. Об этом сообщает издание Yonhap.

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Карантинные ограничения начали ослаблять только в конце апреля. Впрочем это ослабление карантинных ограничений проработало не долго.

Вместе с запретом на деятельность ночных клубов и баров местная власть ввела ответственность за нарушение таких ограничений.

Небрежность может привести к взрыву инфекций. Мы это четко осознали благодаря групповым инфекциям, которые наблюдаются в случае с клубами Итаэвону,

– заявил мэр Сеула Парк Вон.

Новая зафиксированнаяя вспышка коронавируса связана с 29-летним мужчиной, который за ночь отгулял в 5 барах и клубах района столицы, что называется Итаэвон.

Что известно о коронавирусе в Южной Корее?

Эта азиатская страна была одной из первых, которые пострадали от пандемии коронавируса. Всего там заболели 10 тысяч 840 человек. За время пандемии 256 больных умерли, а 9 тысяч 568 – уже успели выздороветь.

Сеул в Южной Корее: карта