Сезон гриппа приближается: Супрун дала новые рекомендации

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Профилактика гриппа
Профилактика гриппа / pixabay.com

Чеснок, лук, оксолиновая мазь, иммуностимуляторы или просто вера, что “не болею несколько лет, и в этом также пронесет” – не защищают от гриппа.

 

Ульяна Супрун рассказала, как уберечься от гриппа и когда вакцинация будет эффективной.

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От гриппа нужно вакцинироваться каждый год при отсутствии противопоказаний. Вакцинироваться можно в течение всего эпидсезона — с осени и до весны. Но лучше сделать прививку как можно раньше.

После вакцинации иммунитет обычно формируется в течение двух-трех недель. Если в этот период человек заразится вирусом гриппа, то заболеть можно. Поэтому важно не затягивать с вакцинацией, а сделать прививку до начала сезона.

Симптомы гриппа

Симптомы гриппа обычно появляются внезапно. Чаще всего это:

  • головная боль, боль в горле, боль в мышцах;
  • повышение температуры тела;
  • кашель;
  • насморк.
 
Ульяна Супрун
“ В легкой форме симптомы гриппа длятся 3-7 дней. Это если вы здоровый взрослый человек и не имеете хронических болезней. Но у детей, людей старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, грипп может длиться до двух недель и сопровождаться осложнениями. Иногда, кашель может длиться до семи недель после выздоровления".

Следовательно, оцените расходы, которые принесут нетрудоспособность, пребывание на больничном с ребенком, и расходы на тест-систему с помощью которой диагностируют грипп.

Тест-система, которая просто констатирует факт болезни, стоит от 270 гривен, а 10 таблеток действенного препарата — более 500 гривен.

Осложнения от болезни являются наиболее опасным следствием гриппа и в некоторых случаях приводят к смерти человека.


Осложнения от гриппа могут приводить к летальному исходу

Кто больше всего рискует заболеть гриппом

  • Дети в возрасте от 6 месяцев до 8 лет. Дети болеют гриппом в 30-40% чаще взрослых. Грипп может провоцировать у детей тяжелые последствия: пневмонию, энцефалопатию, обезвоживание, болезни сердца. Детям, имеющим хронические заболевания, вакцинация особенно важна.
  • Пожилые люди. Для людей, чей возраст более 65 лет, грипп также опасен осложнениями, среди которых бронхит и пневмония. Пневмония — серьезное осложнение. Если ее не лечить, бактерии могут попасть в кровь и нарушать работу органов. Эта легочная инфекция может привести к скоплению жидкости в легких или абсцессу легких и иметь фатальные последствия.
  • Беременные женщины и женщины до двух недель после родов. Беременные женщины имеют более высокие риски осложнений, особенно во втором и третьем триместрах. Женщины, до двух недель после родов, также имеют больше шансов на развитие осложнений. Кроме того, вирусные заболевания во время беременности могут влиять на развитие мозга ребенка.
  • Люди с ослабленным иммунитетом. Это болезни и состояния организма, при которых иммунитет после введения вакцины может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет; при отдельных врожденных иммунодефицитах). Инактивированные вакцины против гриппа безопасны для таких людей, ведь не содержат живого вируса или бактерии. Однако успешная выработка иммунитета после введения вакцины не гарантируется.
  • Люди, имеющие хронические заболевания - астма, сердечные-сосудистые болезни, болезни почек, печени, диабет, хроническое обструктивное заболевание легких. Для них грипп может стать фатальным.
  • Люди, страдающие ожирением, с индексом массы тела 40 и выше.
  • Люди, которые живут большими группами (к примеру, дома престарелых и других учреждениях помощи) и те, что с ними работают (медработники).


Курильщики уязвимы к заболеваемости гриппом

Как уберечься от гриппа, кроме вакцинации

Часто и тщательно мойте руки. Лучше всего это делать обычными водой и мылом. Спиртовые дезинфекторы бессильны против вирусов, защищенных слюной. Разве что вы будете мыть спиртом руки более 2 минут.

Сбалансировано питайтесь, полноценно спите и будьте физически активны.

Всегда проветривайте помещение и по возможности проводите больше времени на свежем воздухе.

Старайтесь меньше времени находиться в местах большого скопления людей — в детских центрах, школах, офисных зданиях, аудиториях и общественном транспорте. Избегая толпы во время пикового сезона гриппа, вы снижаете шансы заражения.

Сдерживайте кашель и чихание. Вирус попадает в организм воздушно-капельным путем (человек вдыхает его) или же бытовым (передается на руках) и попадает в организм через слизистые оболочки рта, носа или глаз. Поэтому при чихании или кашле закрывайте рот и нос. Чтобы не испачкать руки, кашляйте или чихайте в ткань или внутренний сгиб локтя.

Бросьте курить – курильщики более уязвимы к заболеваемости гриппом.

Оставайтесь дома, если заболели. Так вы сможете защитить себя от осложнений, которые может вызвать болезнь, и не передадите инфекцию другим.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Ульяна Супрун Здоровье Профилактика заболеваний Вакцинация Здоровое питание
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