Сезон гриппа приближается: Супрун дала новые рекомендации

Чеснок, лук, оксолиновая мазь, иммуностимуляторы или просто вера, что “не болею несколько лет, и в этом также пронесет” – не защищают от гриппа.

Ульяна Супрун рассказала, как уберечься от гриппа и когда вакцинация будет эффективной.

Читайте также: Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика

От гриппа нужно вакцинироваться каждый год при отсутствии противопоказаний. Вакцинироваться можно в течение всего эпидсезона — с осени и до весны. Но лучше сделать прививку как можно раньше.

После вакцинации иммунитет обычно формируется в течение двух-трех недель. Если в этот период человек заразится вирусом гриппа, то заболеть можно. Поэтому важно не затягивать с вакцинацией, а сделать прививку до начала сезона.

Симптомы гриппа

Симптомы гриппа обычно появляются внезапно. Чаще всего это:

головная боль, боль в горле, боль в мышцах;

повышение температуры тела;

кашель;

насморк.

Ульяна Супрун “ В легкой форме симптомы гриппа длятся 3-7 дней. Это если вы здоровый взрослый человек и не имеете хронических болезней. Но у детей, людей старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, грипп может длиться до двух недель и сопровождаться осложнениями. Иногда, кашель может длиться до семи недель после выздоровления".

Следовательно, оцените расходы, которые принесут нетрудоспособность, пребывание на больничном с ребенком, и расходы на тест-систему с помощью которой диагностируют грипп.

Тест-система, которая просто констатирует факт болезни, стоит от 270 гривен, а 10 таблеток действенного препарата — более 500 гривен.

Осложнения от болезни являются наиболее опасным следствием гриппа и в некоторых случаях приводят к смерти человека.



Осложнения от гриппа могут приводить к летальному исходу

Кто больше всего рискует заболеть гриппом

Дети в возрасте от 6 месяцев до 8 лет . Дети болеют гриппом в 30-40% чаще взрослых. Грипп может провоцировать у детей тяжелые последствия: пневмонию, энцефалопатию, обезвоживание, болезни сердца. Детям, имеющим хронические заболевания, вакцинация особенно важна.

. Дети болеют гриппом в 30-40% чаще взрослых. Грипп может провоцировать у детей тяжелые последствия: пневмонию, энцефалопатию, обезвоживание, болезни сердца. Детям, имеющим хронические заболевания, вакцинация особенно важна. Пожилые люди . Для людей, чей возраст более 65 лет, грипп также опасен осложнениями, среди которых бронхит и пневмония. Пневмония — серьезное осложнение. Если ее не лечить, бактерии могут попасть в кровь и нарушать работу органов. Эта легочная инфекция может привести к скоплению жидкости в легких или абсцессу легких и иметь фатальные последствия.

. Для людей, чей возраст более 65 лет, грипп также опасен осложнениями, среди которых бронхит и пневмония. Пневмония — серьезное осложнение. Если ее не лечить, бактерии могут попасть в кровь и нарушать работу органов. Эта легочная инфекция может привести к скоплению жидкости в легких или абсцессу легких и иметь фатальные последствия. Беременные женщины и женщины до двух недель после родов . Беременные женщины имеют более высокие риски осложнений, особенно во втором и третьем триместрах. Женщины, до двух недель после родов, также имеют больше шансов на развитие осложнений. Кроме того, вирусные заболевания во время беременности могут влиять на развитие мозга ребенка.

. Беременные женщины имеют более высокие риски осложнений, особенно во втором и третьем триместрах. Женщины, до двух недель после родов, также имеют больше шансов на развитие осложнений. Кроме того, вирусные заболевания во время беременности могут влиять на развитие мозга ребенка. Люди с ослабленным иммунитетом . Это болезни и состояния организма, при которых иммунитет после введения вакцины может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет; при отдельных врожденных иммунодефицитах). Инактивированные вакцины против гриппа безопасны для таких людей, ведь не содержат живого вируса или бактерии. Однако успешная выработка иммунитета после введения вакцины не гарантируется.

. Это болезни и состояния организма, при которых иммунитет после введения вакцины может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет; при отдельных врожденных иммунодефицитах). Инактивированные вакцины против гриппа безопасны для таких людей, ведь не содержат живого вируса или бактерии. Однако успешная выработка иммунитета после введения вакцины не гарантируется. Люди, имеющие хронические заболевания - астма, сердечные-сосудистые болезни, болезни почек, печени, диабет, хроническое обструктивное заболевание легких. Для них грипп может стать фатальным.

- астма, сердечные-сосудистые болезни, болезни почек, печени, диабет, хроническое обструктивное заболевание легких. Для них грипп может стать фатальным. Люди, страдающие ожирением , с индексом массы тела 40 и выше.

, с индексом массы тела 40 и выше. Люди, которые живут большими группами (к примеру, дома престарелых и других учреждениях помощи) и те, что с ними работают (медработники).



Курильщики уязвимы к заболеваемости гриппом

Как уберечься от гриппа, кроме вакцинации

Часто и тщательно мойте руки. Лучше всего это делать обычными водой и мылом. Спиртовые дезинфекторы бессильны против вирусов, защищенных слюной. Разве что вы будете мыть спиртом руки более 2 минут.

Сбалансировано питайтесь, полноценно спите и будьте физически активны.

Всегда проветривайте помещение и по возможности проводите больше времени на свежем воздухе.

Старайтесь меньше времени находиться в местах большого скопления людей — в детских центрах, школах, офисных зданиях, аудиториях и общественном транспорте. Избегая толпы во время пикового сезона гриппа, вы снижаете шансы заражения.

Сдерживайте кашель и чихание. Вирус попадает в организм воздушно-капельным путем (человек вдыхает его) или же бытовым (передается на руках) и попадает в организм через слизистые оболочки рта, носа или глаз. Поэтому при чихании или кашле закрывайте рот и нос. Чтобы не испачкать руки, кашляйте или чихайте в ткань или внутренний сгиб локтя.

Бросьте курить – курильщики более уязвимы к заболеваемости гриппом.

Оставайтесь дома, если заболели. Так вы сможете защитить себя от осложнений, которые может вызвать болезнь, и не передадите инфекцию другим.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.