Сезон гриппа приближается: Супрун дала новые рекомендации
Чеснок, лук, оксолиновая мазь, иммуностимуляторы или просто вера, что “не болею несколько лет, и в этом также пронесет” – не защищают от гриппа.
Ульяна Супрун рассказала, как уберечься от гриппа и когда вакцинация будет эффективной.
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От гриппа нужно вакцинироваться каждый год при отсутствии противопоказаний. Вакцинироваться можно в течение всего эпидсезона — с осени и до весны. Но лучше сделать прививку как можно раньше.
После вакцинации иммунитет обычно формируется в течение двух-трех недель. Если в этот период человек заразится вирусом гриппа, то заболеть можно. Поэтому важно не затягивать с вакцинацией, а сделать прививку до начала сезона.
Симптомы гриппа
Симптомы гриппа обычно появляются внезапно. Чаще всего это:
- головная боль, боль в горле, боль в мышцах;
- повышение температуры тела;
- кашель;
- насморк.
Следовательно, оцените расходы, которые принесут нетрудоспособность, пребывание на больничном с ребенком, и расходы на тест-систему с помощью которой диагностируют грипп.
Тест-система, которая просто констатирует факт болезни, стоит от 270 гривен, а 10 таблеток действенного препарата — более 500 гривен.
Осложнения от болезни являются наиболее опасным следствием гриппа и в некоторых случаях приводят к смерти человека.
Осложнения от гриппа могут приводить к летальному исходу
Кто больше всего рискует заболеть гриппом
- Дети в возрасте от 6 месяцев до 8 лет. Дети болеют гриппом в 30-40% чаще взрослых. Грипп может провоцировать у детей тяжелые последствия: пневмонию, энцефалопатию, обезвоживание, болезни сердца. Детям, имеющим хронические заболевания, вакцинация особенно важна.
- Пожилые люди. Для людей, чей возраст более 65 лет, грипп также опасен осложнениями, среди которых бронхит и пневмония. Пневмония — серьезное осложнение. Если ее не лечить, бактерии могут попасть в кровь и нарушать работу органов. Эта легочная инфекция может привести к скоплению жидкости в легких или абсцессу легких и иметь фатальные последствия.
- Беременные женщины и женщины до двух недель после родов. Беременные женщины имеют более высокие риски осложнений, особенно во втором и третьем триместрах. Женщины, до двух недель после родов, также имеют больше шансов на развитие осложнений. Кроме того, вирусные заболевания во время беременности могут влиять на развитие мозга ребенка.
- Люди с ослабленным иммунитетом. Это болезни и состояния организма, при которых иммунитет после введения вакцины может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет; при отдельных врожденных иммунодефицитах). Инактивированные вакцины против гриппа безопасны для таких людей, ведь не содержат живого вируса или бактерии. Однако успешная выработка иммунитета после введения вакцины не гарантируется.
- Люди, имеющие хронические заболевания - астма, сердечные-сосудистые болезни, болезни почек, печени, диабет, хроническое обструктивное заболевание легких. Для них грипп может стать фатальным.
- Люди, страдающие ожирением, с индексом массы тела 40 и выше.
- Люди, которые живут большими группами (к примеру, дома престарелых и других учреждениях помощи) и те, что с ними работают (медработники).
Курильщики уязвимы к заболеваемости гриппом
Как уберечься от гриппа, кроме вакцинации
Часто и тщательно мойте руки. Лучше всего это делать обычными водой и мылом. Спиртовые дезинфекторы бессильны против вирусов, защищенных слюной. Разве что вы будете мыть спиртом руки более 2 минут.
Сбалансировано питайтесь, полноценно спите и будьте физически активны.
Всегда проветривайте помещение и по возможности проводите больше времени на свежем воздухе.
Старайтесь меньше времени находиться в местах большого скопления людей — в детских центрах, школах, офисных зданиях, аудиториях и общественном транспорте. Избегая толпы во время пикового сезона гриппа, вы снижаете шансы заражения.
Сдерживайте кашель и чихание. Вирус попадает в организм воздушно-капельным путем (человек вдыхает его) или же бытовым (передается на руках) и попадает в организм через слизистые оболочки рта, носа или глаз. Поэтому при чихании или кашле закрывайте рот и нос. Чтобы не испачкать руки, кашляйте или чихайте в ткань или внутренний сгиб локтя.
Бросьте курить – курильщики более уязвимы к заболеваемости гриппом.
Оставайтесь дома, если заболели. Так вы сможете защитить себя от осложнений, которые может вызвать болезнь, и не передадите инфекцию другим.
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