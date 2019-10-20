Сезон гриппа уже близко: как отличить грипп от простуды и не заболеть

Грипп идет в Украину и пик заболеваемости придется на декабрь-январь, а сейчас – время заняться профилактикой. Вакцина в аптеках уже есть. Она должна защитить украинцев от четырех видов вируса гриппа, которые ожидают этой зимой.

Вакцины есть – уверяют в Минздраве. Более 300 тысяч доз из 500-т обещанных уже в Украине. Ожидается четыре штамма вируса. Первоначально будут прививать "группу риска".

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"В зоне риска – дети до 5 лет, люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, независимо от возраста. Наибольшей группой риска являются беременные", – отметил врач-иммунолог Федор Лапий.



Кто нуждается в вакцинации в первую очередь

Грипп – что это? Это – острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Заболеть гриппом может любой и в любом возрасте

В прошлом году респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели более 5 миллионов украинцев. Из-за обусловленных гриппом осложнений умерло более 60 человек.



Симптомы гриппа

Однако тех, кто за вакцинацию до сих пор – меньшинство. И зря, – говорят медики. Вакцинация остается единственным действенным средством профилактики. Благодаря ей смертность снижается на 80%, а вероятность осложнений – на 60%



Полезные привычки для профилактики гриппа

Отличить грипп от простуды, говорят медики, легко. Первый развивается очень стремительно, о чем неоднократно писала бывшая руководительница МОЗ.

Симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с температурой до 40 градусов, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом. Нужно сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением,

– отмечала Ульяна Супрун.

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