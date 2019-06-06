Сезон отпусков: какие опасные болезни можно подхватить в популярных странах

С началом лета начался активный сезон отпусков. Чаще всего украинцы выбирают для путешествий такие туристические страны, как Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, страны Мексиканского залива и др. Однако, кроме хороших фото и загара из отпуска можно привезти и опасные болезни.

Как наибольший риск заразиться опасными болезнями существует в Тайланде.

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В частности, туристы могут подхватить в этой экзотической стране холеру, малярию, вирус Зика и лихорадку Денге. Так, только на тайском острове Пхукет зафиксировано уже более 200 случаев заболевания лихорадкой Денге.

Болезнь Зика – что это? Острое инфекционное заболевание, которое предопределяет вирус Зика из рода Flavivirus. Относят ее к арбовирусным болезням. Имеет высокую вероятность поражений нервной системы.

Кроме Таиланда, стоит быть осторожным и во время отдыха в Индии. Гости этой страны могут подхватить холеру, малярию, лихорадку Денге, а еще сибирскую язву. В 2017 году наиболее опасная ситуация с заболеваемостью сибирской язвой состояла в Бангалоре, Калькутте и Мумбаи.

Сибирская язва – что это? Это острое зоонозное инфекционное заболевание, свойственное животным, но способно поражать и людей. Оно поражает кожу, образуя специфические карбункулы (чирей), повышается температура и происходит общая интоксикация организма.

Во время отдыха, стоит быть осторожным, чтобы не подцепить опасную болезнь

Что касается стран Мексиканского залива, в частности Кубы, Доминиканской республики и самой Мексики, то здесь туристам стоит быть осторожными, чтобы не подцепить малярию, холеру и переносимый комарами вирус Зика.

Малярия – что это? Это инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусах так называемых "малярийных комаров". 80-90% пациентов, которые подхватили тропическую малярию, умирают.

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По информации эпидемиологов, из Египта кроме сувениров можно привезти лихорадку Рифт-Валли, которая в тяжелом течении вызывает потерю зрения, желтуху и даже смерть/

Лихорадка Рифт-Валли – что это? Острая зоонозная инфекционная болезнь, которая может протекать у людей как тяжелая геморрагическая лихорадка, а также с менингоэнцефалитом, поражением глаз.

В Объединенных Арабских Эмиратах отдыхающим грозит верблюжий грипп.

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