Сезон отпусков: какие опасные болезни можно подхватить в популярных странах
С началом лета начался активный сезон отпусков. Чаще всего украинцы выбирают для путешествий такие туристические страны, как Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, страны Мексиканского залива и др. Однако, кроме хороших фото и загара из отпуска можно привезти и опасные болезни.
Как наибольший риск заразиться опасными болезнями существует в Тайланде.
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В частности, туристы могут подхватить в этой экзотической стране холеру, малярию, вирус Зика и лихорадку Денге. Так, только на тайском острове Пхукет зафиксировано уже более 200 случаев заболевания лихорадкой Денге.
Кроме Таиланда, стоит быть осторожным и во время отдыха в Индии. Гости этой страны могут подхватить холеру, малярию, лихорадку Денге, а еще сибирскую язву. В 2017 году наиболее опасная ситуация с заболеваемостью сибирской язвой состояла в Бангалоре, Калькутте и Мумбаи.
Во время отдыха, стоит быть осторожным, чтобы не подцепить опасную болезнь
Что касается стран Мексиканского залива, в частности Кубы, Доминиканской республики и самой Мексики, то здесь туристам стоит быть осторожными, чтобы не подцепить малярию, холеру и переносимый комарами вирус Зика.
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По информации эпидемиологов, из Египта кроме сувениров можно привезти лихорадку Рифт-Валли, которая в тяжелом течении вызывает потерю зрения, желтуху и даже смерть/
В Объединенных Арабских Эмиратах отдыхающим грозит верблюжий грипп.
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