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Сезон тяжелого гриппа в разгаре: почему лучше отлежаться дома

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Сезон тяжелого гриппа начался в Украине. Медики отмечают, что нынешний грипп будет нелегким во всех смыслах, особенно с осложнениями.

Врачи предупреждают, что вирус не так страшен, как его последствия. Болезнь действительно опасна, но не всесильна. И здесь важно не только подобрать правильное лечение.

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Острые вирусные инфекции, пожалуй, чуьб ли не единственная болезнь, которую надо просто вылежать, при этом попивая теплые напитки. А значит, главное – удержаться и не пойти больным на работу.


Советы для профилактики гриппа / Инфографика 24 канала

Несколько аргументов, чтобы отлежаться дома

► Идти на работу с простудой – значит прежде всего принимать так называемые батарейки – противопростудные препараты. Они держат на плаву, но не лечат причину болезни. А значит, вы не только переплачиваете за лекарства, но и подвергаете организм осложнениям: пневмонии, бронхиты, сердечные недуги. Все имеет риск закончиться в больнице, если не хуже.

► Больной на работе вы малоэффективен и заражаете коллег.

► Любая болезнь – это сигнал организма о том, что ему нужен отдых, чтобы восстановить силы.

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Автор: Юлия Гилей
Теги: Здоровье Новости Украины Грипп в Украине Медицина Інститут просвіти
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