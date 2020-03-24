Шеф-повар по-домашнему: как научиться секретам кулинарии на карантине

Введение карантина в Украине из-за стремительного распространения коронавируса ограничило доступ к немалому количеству услуг, которыми украинцы ежедневно пользовались. Впрочем, теперь появилась замечательная возможность самим сделать то, что уже давно было в планах, но из-за постоянной занятости откладывалось. В частности, это касается и кулинарии.

О требованиях соблюдения карантина неоднократно отмечали как в ВОЗ, так и в правительствах разных стран. Поэтому многие граждане добросовестно соблюдают правила самоизолирования и гигиены. Даже ведущие шеф-повара мира вынуждены были сообщить, что временно закрывают свои рестораны на карантин, чтобы уберечь как свою команду поваров и персонал, так и гостей заведений.

Также на тему: Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция

Находясь дома, они решили помочь своим поклонникам обрести кулинарные знания, не выходя из дома, публикуя различные рецепты или видеоуроки. Некоторые из них ввели онлайн-марафоны, где условия участия чрезвычайно просты, а кое-кто не отказался дать собственные мастер-классы бесплатно.



Смородиновый торт "Опера" с кокосом Лизы Глинской/ glinskaya.com.ua

Победительница 2 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф", выпускница всемирно известной кулинарной школы Le Cordon Bleu, ведущая 9 сезона "Мастер Шеф" и "Мастер Шеф. Профессионалы" 1 сезона, автор двух кулинарных книг, талантливый кондитер Елизавета Глинская бесплатно обучает желающих кондитерского искусства на своем ютуб-канале.

Также, Елизавета Глинская запустила платные онлайн мастер-классы, в которых обучает и делится секретами приготовления своих собственных авторских десертов и классической выпечки.

Еще один выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu, что в Париже – Евгений Клопотенко утверждает, что кулинария может сделать вашу жизнь еще ярче и наполнить его новыми вкусами и ароматами.

Евгений Клопотенко известный новатор в мире кулинарии, а именно в школьном питании. Недавно Евгений Клопотенко встречался с Еленой Зеленской и совершил с первой леди Украины поездку в одну из киевских гимназий. Шеф-повар основал проект "Новое школьное питание | CultFood" и начинает успешно улучшать жизнь следующих поколений.

Ресторатор организовал довольно необычную доставку блюд из своего ресторана "100 лет тому вперед". Каждый желающий может заказать в заведении любое блюдо, даже если его нет в меню ресторана.

Евгений Клопотенко рассказывает о тонкостях приготовления изысканных блюд из простых продуктов, которые может купить обычный украинец и делится их рецептами на своем сайте https://klopotenko.com/



Клопотенко делится своими рецептами / фото: facebook.com/RecepiesIevgenKlopotenko

Любимец публики еще со времен 5 сезона "Мастер Шеф", в котором Евгений одержал победу, также подготовил для всех желающих кулинарный курс "Думать как повар". По окончанию обучения вы получите личный сертификат об успешном окончании курса от кулинарного эксперта Евгения Клопотенка.

Читайте также: Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактики

Поддержала шеф-поваров и украинская ТМ "Наша Ряба", выпустив новую линейку "Секреты Шефа" с натуральными специями. С их помощью каждый, независимо от возраста и навыков, сможет приготовить изысканное блюдо от шефа собственноручно. Рецепты – быстрые в приготовлении, а блюда очень вкусные и сочные. Готовьте как шеф вместе с "Секреты шефа" от ТМ "Наша Ряба".

Шеф-повар с 23-летним опытом работы – Владимир Ярославский – проводит бесплатные онлайн мастер-классы в соцсети инстаграм, в которых едва ли не каждый день рассказывает и делится своими кулинарными секретами.



Онлайн курсы в инстаграме/ скриншот

Пользователи со всех уголков страны и мира могут задать Владимиру вопрос о то или иное блюдо, а шеф-повар рассказывает, как их приготовить.



Ярославский охотно отвечает на вопросы пользователей / masterchef.stb.ua

Также Владимир Ярославский записывает видеорецепты и выкладывает их в соцсетях. Повар не ведет свой ютуб-канал потому, что любит проводить с поклонниками только живые онлайн-встречи, где он может рассказать о главном.

Относительно иностранных шеф-поваров, популярный во всем мире британский повар Гордон Рамзи, рестораны которого отмечены 16 звездами Мишлен, активно выкладывает свои рецепты с видео на собственном ютуб-канале.

Шеф-повар еженедельно записывает новый мастер-класс в видеоформате и обучает тонкостям гастрономии поклонников со всего мира.



Рамзи имеет 16 звезд Мишлен / i2.wp.com

Гордон Рамзи, известный также как телеведущий и судья многих кулинарных шоу: "Адская кухня", "Лучший повар Америки", "Ужасы на кухне" и "The F-Word". Если вам нравится учиться именно в таком развлекательном формате, советуем не медлить и поскорее начинать смотреть и познавать новый мир профессиональной кулинарии вместе с Гордоном Рамзи.