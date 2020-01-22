Шесть часов дыхания грязным воздухом может вызвать инфаркт

Вдыхание тонких дисперсных частиц грязного воздуха в течение 6 часов может спровоцировать инфаркт. Эти частицы поступают в атмосферу из автомобильных выхлопов и могут проникать глубоко в кровоток.

Всего несколько часов воздействия грязного воздуха увеличивают риск инфаркта, это показало исследование. Его авторы считают, что влияние повышенного уровня тонких дисперсных частиц в атмосфере увеличивает риск инфаркта на 10%.

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Отметим, что в развитых странах заболеваемость сердечно-сосудистыми недугами снижается, однако в некоторых государствах, включая США, смертность от инфарктов возрастает.

К традиционным факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний относят неправильное питание и недостаток физических нагрузок. Ученые из Йельского университета считают, что повышение показателей загрязненности атмосферы и количества тонких частиц очень опасно. Поскольку эти самые частицы могут проникать глубоко в кровоток.



Грязный воздух повышает риск инфаркта \ unsplash.com

Как проходило исследование?

В ходе исследования ученые проанализировали информацию по записям обо всех не фатальных инфарктах в немецком городе Аугсбург в период с 2005 по 2015 годы. Здесь за это время было зафиксировано около 6 тысяч подобных случаев.

Инфаркт – симптомы Боль в груди продолжительностью более 15 минут;

Боль в руках, челюсти, шее, спине и животе;

Головокружение;

Одышка;

Тошнота;

Чувство тревоги;

Кашель и хрип.

Затем эту статистику сопоставили с данными по уровню загрязнений воздуха тонкодисперсными частицами. Из-за их толщины, которая меньше волоса человека, эти самые частицы задерживаются в воздухе дольше, чем более тяжелые, поэтому увеличивается риск того, что человек их вдохнет.

А в организме они добираются к легким, закрепляются там, также попадая в кровеносную систему. Исследования показывают, что из-за тонких частиц увеличивается риск болезней легких и сердца, а также ухудшения хронических расстройств, включая астму и бронхиты.

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