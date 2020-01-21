Шесть условий, указывающих на высокие риски астмы

Как определить риски развития бронхиальной астмы у ребенка? Когда следует беспокоиться и обращаться к врачу.

Врач аллерголог Руселевич Майя рассказала, как определить, склонен ли ваш ребенок к развитию астмы и привела специальную таблицу, которая разработана по международным стандартам и позволяет выяснить риски развития в каждом конкретном случае.

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Чем опасна астма

Астма – что это? Астма – это неизлечимое заболевание, при котором происходит воспаление дыхательных путей. Болезнь больше всего влияет на показатели смертности и снижает качество жизни пациента.

Астмой могут заболеть люди всех возрастных групп. Ее нельзя вылечить, впрочем возможно контролировать течение заболевания.

Чтобы не заболеть бронхиальной астмой, следует часто убирать в доме, следить за уровнем сухости воздуха в помещении, увлажнять и фильтровать воздух.



Риски заболеть бронхиальной астмой есть у всех возрастных категориях

Как определить вероятность астмы у ребенка

Достаточно ответить на шесть вопросов, чтобы определить насколько высока вероятность наличия астмы у ребенка:

Наличие астмы у родителей.

Экзема до 3 лет.

Наличие синдрома визинга до 3 лет.

Визинг без вирусной инфекции.

Афроамериканское происхождение.

Положительные показатели прик-теста к более чем двум аллергенам.