Шесть условий, указывающих на высокие риски астмы
Как определить риски развития бронхиальной астмы у ребенка? Когда следует беспокоиться и обращаться к врачу.
Врач аллерголог Руселевич Майя рассказала, как определить, склонен ли ваш ребенок к развитию астмы и привела специальную таблицу, которая разработана по международным стандартам и позволяет выяснить риски развития в каждом конкретном случае.
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Чем опасна астма
Астмой могут заболеть люди всех возрастных групп. Ее нельзя вылечить, впрочем возможно контролировать течение заболевания.
Чтобы не заболеть бронхиальной астмой, следует часто убирать в доме, следить за уровнем сухости воздуха в помещении, увлажнять и фильтровать воздух.
Риски заболеть бронхиальной астмой есть у всех возрастных категориях
Как определить вероятность астмы у ребенка
Достаточно ответить на шесть вопросов, чтобы определить насколько высока вероятность наличия астмы у ребенка:
- Наличие астмы у родителей.
- Экзема до 3 лет.
- Наличие синдрома визинга до 3 лет.
- Визинг без вирусной инфекции.
- Афроамериканское происхождение.
- Положительные показатели прик-теста к более чем двум аллергенам.
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