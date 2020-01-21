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Шесть условий, указывающих на высокие риски астмы

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Чем опасна астма / hindustantimes.com

Как определить риски развития бронхиальной астмы у ребенка? Когда следует беспокоиться и обращаться к врачу.

Врач аллерголог Руселевич Майя рассказала, как определить, склонен ли ваш ребенок к развитию астмы и привела специальную таблицу, которая разработана по международным стандартам и позволяет выяснить риски развития в каждом конкретном случае.

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Чем опасна астма

 
Астма – что это?
Астма – это неизлечимое заболевание, при котором происходит воспаление дыхательных путей. Болезнь больше всего влияет на показатели смертности и снижает качество жизни пациента.

Астмой могут заболеть люди всех возрастных групп. Ее нельзя вылечить, впрочем возможно контролировать течение заболевания.

Чтобы не заболеть бронхиальной астмой, следует часто убирать в доме, следить за уровнем сухости воздуха в помещении, увлажнять и фильтровать воздух.


Риски заболеть бронхиальной астмой есть у всех возрастных категориях

Как определить вероятность астмы у ребенка

Достаточно ответить на шесть вопросов, чтобы определить насколько высока вероятность наличия астмы у ребенка:

  • Наличие астмы у родителей.
  • Экзема до 3 лет.
  • Наличие синдрома визинга до 3 лет.
  • Визинг без вирусной инфекции.
  • Афроамериканское происхождение.
  • Положительные показатели прик-теста к более чем двум аллергенам.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Дети Лечение
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