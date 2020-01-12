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Что должен уметь годовалый ребенок и на какие признаки обращать внимание

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Как должен развиваться годовалый ребенок / Unsplash

Первый год ребенка проходит крайне быстро и незаметно для родителей. И хоть год после момента рождения – небольшой отрезок времени, важно обращать внимание на то, как развивается младенец.

О навыках годовалых детей, рассказала семейный врач Оксана Карназей.

К теме: Что должен уметь ребенок до 6 лет: перечень

Общие черты ребенка в возрасте 1 года:

  • Социализируется и демонстрирует эмоции;
  • Стесняется или боится незнакомцев;
  • Плачет, когда мама или папа уходят;
  • Имеет любимые игрушки;
  • В некоторых ситуациях демонстрирует страх;
  • Дает книжку, если хочет послушать сказку;
  • Повторяет звуки или действия, чтобы привлечь внимание;
  • Подает руку или ногу, помогая одеть себя;
  • Первые игры: играет в "прятки" ладонями или хлопает;

В первый год своей жизни ребенок обычно начинает исследовать окружающую среду (по крайней мере руками) и начинает использовать некоторые предметы по назначению, как делают это родители: пьет или "расчесываются" расческой.

Малыш повторяет жесты, разбрасывает предметы, любит указывать пальцем и рассматривать предметы и рисунки, которые показывают родители.

Обычно годовалый ребенок может самостоятельно сесть, стоять, а также вставать и ходить, держась за мебель. Подавляющее большинство могут сделать несколько шагов без посторонней поддержки.

Языковое и вербальное общение большинства годовалых детей

  • Отвечают на простые просьбы;
  • Используют простые жесты, сообщают головой "да", "нет";
  • Прощаются рукой в стиле "па-па";
  • Произносят звуки с интонацией, имитируя разговор;
  • Умеют говорить "мама", "папа" и выкрикивать;
  • Пытаются повторять слова;

Когда стоит обратиться к врачу

  1. Сообщите своему врачу, если ребенок не ползает;
  2. Не может стоять с поддержкой;
  3. Не может найти вещи, которые вы спрятали у него на глазах;
  4. Не говорит простых слов "папа", "мама";
  5. Не знает простых жестов "да", "нет";
  6. Не показывает предметы;
  7. Потерял уже приобретенные навыки;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Дети
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