Что должен уметь годовалый ребенок и на какие признаки обращать внимание

Первый год ребенка проходит крайне быстро и незаметно для родителей. И хоть год после момента рождения – небольшой отрезок времени, важно обращать внимание на то, как развивается младенец.

О навыках годовалых детей, рассказала семейный врач Оксана Карназей.

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Общие черты ребенка в возрасте 1 года:

Социализируется и демонстрирует эмоции;

Стесняется или боится незнакомцев;

Плачет, когда мама или папа уходят;

Имеет любимые игрушки;

В некоторых ситуациях демонстрирует страх;

Дает книжку, если хочет послушать сказку;

Повторяет звуки или действия, чтобы привлечь внимание;

Подает руку или ногу, помогая одеть себя;

Первые игры: играет в "прятки" ладонями или хлопает;

В первый год своей жизни ребенок обычно начинает исследовать окружающую среду (по крайней мере руками) и начинает использовать некоторые предметы по назначению, как делают это родители: пьет или "расчесываются" расческой.

Малыш повторяет жесты, разбрасывает предметы, любит указывать пальцем и рассматривать предметы и рисунки, которые показывают родители.

Обычно годовалый ребенок может самостоятельно сесть, стоять, а также вставать и ходить, держась за мебель. Подавляющее большинство могут сделать несколько шагов без посторонней поддержки.

Языковое и вербальное общение большинства годовалых детей

Отвечают на простые просьбы;

Используют простые жесты, сообщают головой "да", "нет";

Прощаются рукой в стиле "па-па";

Произносят звуки с интонацией, имитируя разговор;

Умеют говорить "мама", "папа" и выкрикивать;

Пытаются повторять слова;

Когда стоит обратиться к врачу

Сообщите своему врачу, если ребенок не ползает; Не может стоять с поддержкой; Не может найти вещи, которые вы спрятали у него на глазах; Не говорит простых слов "папа", "мама"; Не знает простых жестов "да", "нет"; Не показывает предметы; Потерял уже приобретенные навыки;

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