Что должен уметь годовалый ребенок и на какие признаки обращать внимание
Первый год ребенка проходит крайне быстро и незаметно для родителей. И хоть год после момента рождения – небольшой отрезок времени, важно обращать внимание на то, как развивается младенец.
О навыках годовалых детей, рассказала семейный врач Оксана Карназей.
К теме: Что должен уметь ребенок до 6 лет: перечень
Общие черты ребенка в возрасте 1 года:
- Социализируется и демонстрирует эмоции;
- Стесняется или боится незнакомцев;
- Плачет, когда мама или папа уходят;
- Имеет любимые игрушки;
- В некоторых ситуациях демонстрирует страх;
- Дает книжку, если хочет послушать сказку;
- Повторяет звуки или действия, чтобы привлечь внимание;
- Подает руку или ногу, помогая одеть себя;
- Первые игры: играет в "прятки" ладонями или хлопает;
В первый год своей жизни ребенок обычно начинает исследовать окружающую среду (по крайней мере руками) и начинает использовать некоторые предметы по назначению, как делают это родители: пьет или "расчесываются" расческой.
Малыш повторяет жесты, разбрасывает предметы, любит указывать пальцем и рассматривать предметы и рисунки, которые показывают родители.
Обычно годовалый ребенок может самостоятельно сесть, стоять, а также вставать и ходить, держась за мебель. Подавляющее большинство могут сделать несколько шагов без посторонней поддержки.
Языковое и вербальное общение большинства годовалых детей
- Отвечают на простые просьбы;
- Используют простые жесты, сообщают головой "да", "нет";
- Прощаются рукой в стиле "па-па";
- Произносят звуки с интонацией, имитируя разговор;
- Умеют говорить "мама", "папа" и выкрикивать;
- Пытаются повторять слова;
Когда стоит обратиться к врачу
- Сообщите своему врачу, если ребенок не ползает;
- Не может стоять с поддержкой;
- Не может найти вещи, которые вы спрятали у него на глазах;
- Не говорит простых слов "папа", "мама";
- Не знает простых жестов "да", "нет";
- Не показывает предметы;
- Потерял уже приобретенные навыки;
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.