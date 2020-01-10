Почему некоторые люди худеют быстрее: ответ специалистов

Финские исследователи из Университета Ювяскюля определили, что способность человека к быстрому сжиганию жира определяется человеческим геномом.

Специалисты утверждают, что способность человека к сжиганию жира зависит от наследственности, сообщает Pohjalainen.

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Прежде чем прийти к такому выводу, исследователи в течение 3 лет следили за 23 парами мужчин-близнецов. Стоит отметить, что 9 пар имели разную физическую активность на протяжении всего эксперимента.

Связь между наследственностью и сжиганием жира изучали в состоянии покоя и на велотренажере. Результаты исследования показали, что близнецы из одной семьи одинаково сжигали жир как в состоянии покоя, так и во время тренировок.

Способность к окислению жира не зависит от строения тела. Строение тела относится к количеству жира в организме и количеству мышечной ткани. Странным было то, что в организмах близнецов, которые занимались спортом с разной степенью интенсивности, не было обнаружено различий в сжигании жира в состоянии покоя и при нагрузках,

– рассказал автор исследования Яри Карппинен.

Теперь основная цель финских ученых – выяснить, является ли важным фактором метаболического здоровья способность к сжиганию жиров и способны ли легкие физические нагрузки сделать окисление жиров более эффективным.

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