В Кировоградской области 34-летняя Янина Глушко потеряла во время родов ребенка. Женщина обвиняет в этом врачей, отказавшихся делать кесарево сечение.

О случае рассказала мать роженицы Людмила Васильевна, пишет ТСН.

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Как начались роды

По ее словам, в воскресенье утром, 7 июня 2020 года, в 9 часов утра ее дочь поступила в родильное отделение Маловисковской районной больницы.

"У роженицы начали отходить воды. На дежурстве была врач, которая заверила нас, что будет все хорошо. Хотя по медицинским показателям роженица первородка, 34 года, с узким тазом и крупным плодом", – сказала Людмила Васильевна.

Ежечасно Янина говорила с матерью и жаловалась на сильную боль. Женщина добавила, что по всем показателям ребенок был здоровым, развитым и доношенным.

Людмила вспомнила, как ее дочь звонила и просила о помощи, говоря, что она умирает, а врач в этот момент "спокойно и ходила, улыбалась и говорила: "Чего кричишь? Все рожают, и ты родишь".

Медики отказались делать кесарево сечение

После этих слов мама роженицы приехала в роддом и просила врачей сделать дочке кесарево сечение, но врачи отказались и убеждали, что якобы все под контролем.

Матка открылась, но давление поднялось еще выше. Я задыхаюсь. Умоляю их, вызовите врачей для кесарева, у меня есть деньги, если надо мы еще привезем, только сделайте кесарево! Но они отказывают, хотя из меня льется кровь,

– призналась роженица.

Женщина сказала, что в 22 часа девушке стимулировали роды.

"В это время роженице было очень плохо, у нее немело лицо. Своим состоянием даже медсестру напугала, а врач спокойно обливала лицо холодной водой. Только в час ночи начала вызывать помощь. Но было поздно – дитя застряло, и его выдирали из роженицы. Но было поздно – дитя не дышало. Над роженицей поиздевались так, что живого места не осталось. Рваную и резаную шили живьем, без обезбаливающего. Этот ужас кончился в два часа ночи. Не роды, а пытки длились 17 часов" – ошеломила признанием мать роженицы.

Мама женщины приехала в больницу уже под утро и то, что она увидела, ее шокировало. В родильном зале ее дочь лежала вся в крови, а рядом никого не было.

"Вошла пожилая акушерка, мама ей сказала, что она хочет увидеть своего внука. На что та ответила: "Он через раз дышит, в реанимации. А зачем он вам?". Потом все-таки повела. Оказалось, что ребенок лежит на столе в соседней комнате, все также завернутый в одеяло. Никуда реанимировать не носили. Мама спрашивает: "Почему врачи бросили дочь, ничего ей не объяснили?", отвечают: "Так получилось", – сказала Яна.

"Врачи 17 часов издевалась и играли в рулетку – выиграют или нет"

После 17 часов издевательства матери сообщили, что ее ребенок мертв. Его повезли на вскрытие в Кропивницкий. Потом пришла справка, что ребенок родился здоровым, доношенным, но умер от асфиксии. Тело мальчика со скандалом отдали семье, чтобы похоронить.

"Никто из врачей не зашел ко мне в палату и не извинился. Мама ходила к главному врачу, он обещал, что разберется и зайдет. Но я его так и не видела. А на восьмой день меня выписали, фактически выкинули оттуда как собаку", – добавила женщина.

Что дальше?

В пресс-службе Кировоградской областной государственной администрации сайту отметили, что по данному факту проводится служебное расследование. По результатам будет определено, действовали ли медики правильно.

Врача, которая принимала роды, от выполнения своих обязанностей на время расследования НЕ отстранили.

Главный врач ответил, что ребенок погиб из-за внутриутробной асфиксии.

"Такие случаи случаются нечасто. К сожалению, мы не все можем предугадать", – ответил медик.