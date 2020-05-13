Шмыгаль считает, что коронавирус повлиял на внедрение медреформы

Пандемия коронавируса внесла коррективы во внедрение медицинской реформы в Украине. Но она будет продолжаться.

Об этом выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает 24 канал

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Он отметил, что изменения пандемия внесла не только в систему охраны здоровья Украины, но и всего мира.

Денис Шмыгаль “Реформа продолжается. Мы будем ее реализовывать, возможно, с некоторыми коррективами, которые вносит коронавирус и мировая пандемия, в принципе, в организацию медицинской системы мира. Поэтому мы сейчас очень внимательно с экспертами смотрим, как мы будем двигаться вперед с реализацией медреформы”.

Премьер добавил, что правительство пересмотрит тарифы Национальной службы здоровья на медицинские услуги, потому что они занижены.

Тарифы НСЗУ требуют пересмотра и мы это сделали. Они требуют корректировки и в связи с пандемией, в связи с тем, что второй этап реформы сегодня реализуется в кризисных условиях. Реформа должна принести преимущества и медикам, и пациентам,

– сказал Шмыгаль.

Первый этап медицинской реформы стартовал еще в 2018 году. Ее начала тогдашняя министер здравоохранения Ульяна Супрун. Даже ее критики согласились, что изменения получились положительными.

Второй этап начался 1 апреля, он предусматривал реформирование вторичного звена. Но нынешнее правительство и президент решили заблокировать реформу. После критики сторонников изменений в Кабмине начали говорить, что реформу продолжат, но с изменениями.

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