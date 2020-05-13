Шмыгаль считает, что коронавирус повлиял на внедрение медреформы
Пандемия коронавируса внесла коррективы во внедрение медицинской реформы в Украине. Но она будет продолжаться.
Об этом выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает 24 канал
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Он отметил, что изменения пандемия внесла не только в систему охраны здоровья Украины, но и всего мира.
Премьер добавил, что правительство пересмотрит тарифы Национальной службы здоровья на медицинские услуги, потому что они занижены.
Тарифы НСЗУ требуют пересмотра и мы это сделали. Они требуют корректировки и в связи с пандемией, в связи с тем, что второй этап реформы сегодня реализуется в кризисных условиях. Реформа должна принести преимущества и медикам, и пациентам,
– сказал Шмыгаль.
Первый этап медицинской реформы стартовал еще в 2018 году. Ее начала тогдашняя министер здравоохранения Ульяна Супрун. Даже ее критики согласились, что изменения получились положительными.
Второй этап начался 1 апреля, он предусматривал реформирование вторичного звена. Но нынешнее правительство и президент решили заблокировать реформу. После критики сторонников изменений в Кабмине начали говорить, что реформу продолжат, но с изменениями.
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