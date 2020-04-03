Шмыгаль рассказал, когда в Украине можно будет ослабить карантинные меры

По подсчетам Кабмина через три недели, в конце апреля, если будет уменьшение количества заболеваний коронавирусом, карантинные меры ослабят.

Об этом в своем обращении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, через 3 недели больные COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться.

Премьер-министр Денис Шмыгаль “По нашим данным, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий этот процесс будет происходить в несколько этапов”.

Шмыгаль добавил, что прежде всего на работу пойдут люди трудоспособного возраста. Параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта.

Это поможет нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не будет означать ослабление других карантинных мер. Поскольку угроза распространения коронавируса никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и прочие развлечения все равно будут действовать,

– рассказал премьер.

Он подчеркнул, что все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для старших людей, студентов и школьников карантин будет продолжен.

По словам Шмыгаля, правительство пытается удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики. Реализация этого плана будет вполне зависеть от сознания каждого украинца.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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