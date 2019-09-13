Шнобелевскую премию 2019 вручили за исследования намагниченных тараканов и асимметрии мошонки

Шнобелевскую премию вручили в Гарвардском университете, и это была уже 29 церемония. Эту премию присуждают самым абсурдным научным открытиям года.

Победителей Шнобелевской премии наградили настоящие нобелевские лауреаты. Ученым вручили 10 триллионов зимбабвийских долларов времен гиперинфляции в стране (0,4 доллара США) и диплом, сообщает русская служба ВВС.

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В номинации "Биология" победила международная группа исследователей из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии. Исследователи выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

В номинации "Физика" награду получили 2 ученых из Тайваня за исследование о том, почему вомбаты испражняются кубиками. Выяснилось, что для подслеповатых вомбатов кубические фекалии - один из важных способов коммуникации, в том числе помогающий пометить территорию. Причудливая форма фекалий помогает не скатываться с веточек и камней. Она достигается благодаря эластичным стенкам кишечника животного.

Кстати, это уже вторая премия ученых. Первую они получили в 2015 году за исследования продолжительности мочеиспускания млекопитающих.



Вомбаты

испражняются кубиками

В номинации "Медицина" награду получил итальянский ученый за исследование, которое доказало, что приготовленная в Италии пицца снижает риск смерти от рака органов пищеварения.

В номинации "Медицинское образование" награду получила работа о том, как обучать студентов-медиков с помощью звуков для тренировки собак, например языке цокания.

В номинации "Анатомия" награду группе французских исследователей за изучение "температурной асимметрии мошонки у обнаженных и одетых мужчин". Так, выяснилось, что у одетых мужчин левое яичко теплее, чем правое. Кстати, исследование проводилось на французских почтальонах.

В номинации "Химия" победу одержал японский ученый. Он выяснил, что пятилетний ребенок ежедневно выделяет примерно пол-литра слюны. Исследования ученый проводил на собственных детях.

В номинации "Инженерное дело" награду получил иранский ученый, который запатентовал аппарат для смены подгузников.

В номинации "Экономика" победили нидерландские ученые за исследования о том, банкноты какой страны лучше всего переносят болезнетворные бактерии – победила Румыния.

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Лауреатами премии мира стали ученые из Великобритании и Сингапура. Они попытались измерить удовольствие от чесания места, которое чешется.

В номинации "Психология" отметили немецкого ученого, который исследовал корреляцию между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.

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