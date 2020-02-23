Штаты отказались от эвакуации своих граждан с лайнера Diamond Princess

Американцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, где вспыхнул коронавирус – не эвакуируют. США отказываются возвращать в страну своих граждан. На борту судна находятся примерно 330 американцев.

Граждане США ждут окончания двухнедельного карантина, чтобы вернуться домой, сообщает японский телеканал NHK.

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"Правительства США и Японии обсудили эвакуацию с лайнера Diamond Princess граждан Соединенных Штатов. Японская сторона предлагала досрочно вернуть американских пассажиров, но американская сторона настояла на необходимости оставить их на борту", – сообщили СМИ.

Власти США объяснили, что перевозка пассажиров увеличивает риск заражения.

Однако 14 американцев с лайнера Diamond Princess, в которых подтвердили наличие коронавируса, вернулись из Японии в США. По возвращении на родину зараженных поместили в изоляцию. Разрешение на их возвращение предоставили Госдепартамент и чиновники охраны здоровья Соединенных Штатов. Известно, что президент Дональд Трамп очень возмутился из-за такого решения. Он пояснил, что это может повредить работе правительства, которое пытается сдерживать вспышки коронавируса.

Что известно о круизном лайнере Diamond Princess?Первые случаи заражения опасным коронавирусом на лайнере Diamond Princess зафиксировали 4 февраля. Подозревают, что болезнь распространилась от 80-летнего мужчины, который был на лайнере с 20 по 25 января, а затем сошел на берег в Гонконге. На борту находились 3700 человек из 56 стран. Из них 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа. В частности, среди них есть 25 украинцев. Двух украинцев, которые также подхватили коронавирус, госпитализировали в больницу Японии. 14 февраля первым пассажирам круизного лайнера с коронавирусом позволили покинуть судно. Это пожилые люди, пассажиры со слабым здоровьем и те, кто находился в каютах без окон.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала