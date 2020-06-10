Швейцарские ученые создали новый материал для антибактериальных масок, которые позволят видеть лицо человека. В лаборатории утверждают, что в них будет легко дышать.

На разработку ушло два года. Об этом пишет издание GIZMODO.

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Ученые из федеральной лаборатории материаловедения и технологий Швейцарии разработали прозрачные медицинские маски, в которых легко дышать.

Маски можно будет использовать в больницах, чтобы не скрывать лицо врачей. Изделие назвали HelloMasks, а при изготовлении использовали органическую биомассу – тысячи ультратонких нитей полимерных волокон.

Отмечается, что этот материал фильтрует воздух точно так же, как и обычная медицинская маска.

Специалисты имеют целью избавиться от недостатков обычных медицинских масок: "обезличивания" врачей, что ограничивает общение с пациентом и затрудняет развитие доверительной связи с ним. Кроме того, эти маски понадобятся для людей с проблемным слухом.

Ученые уже зарегистрировали стартап по производству, в больницы их будут поставлять до 2021 года.