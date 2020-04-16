Швейцария начнет поэтапно выходить из карантина с 27 апреля

Сперва смогут работать парикмахеры, потом школы, а впоследствии откроются бары. Швейцария объявит об ослаблении карантинных ограничений с 27 апреля, которое состоится в три этапа.

Об этом пишет The Local.

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Так, компании, которые предоставляют личные услуги (парикмахеры, физиотерапевты и т. п.), смогут вернуться к работе с 27 апреля. Количество клиентов в помещениях будет ограничено.

Власть продолжит мониторинг ситуации с пандемией коронавируса. Если она будет стабильной, 11 мая откроются школы.

Заведения питания, такие как бары и рестораны, рассмотрят снятие карантинных ограничений с 8 июня.

Что касается возобновления массовых мероприятий (концерты, футбольные матчи, к примеру), пока планы не разработаны.

Добавим, в Швейцарии зафиксировали больше тысячи летальных случаев от коронавируса. Общее количество больных – свыше 26 тысяч.



Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

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