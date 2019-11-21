Сибирская язва: как опасную болезнь превратили в биологическое оружие

Сибирская язва – болезнь, которая превращает кожу в раны угольного цвета. Эту опасную болезнь можно вдохнуть, съесть или же занести в рану. К тому же, это – современный вид биотерроризма. Что надо знать о заболевания и как от него уберечься – читайте в материале 24 канала.

История возникновения болезни

Немецкий микробиолог Роберт Кох является автором так называемых постулатов Коха. Это четыре критерия этиологии, то есть происхождения болезней. Ученый в 19 веке таким образом выделил возбудитель сибирской язвы, а еще – туберкулеза.

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Но на самом деле этот недуг гулял по миру еще задолго до Коха. Впервые его описали в медицинских источниках Индии, и аж в 18 веке удалось установить: сибирская язва передается от животного к человеку. Чаще всего – во время забоя скота или же разделки туш.

Сибирская язва – что это?

Острая инфекционная болезнь животных и человека, протекающая преимущественно в виде кожной формы, значительно реже – в легочной и кишечной формах с явлениями сепсиса.

В мире эту болезнь называют антракс, что с греческого означает "уголь". Это название удачно характеризует главные поражения болезни: струпья черного цвета на коже. В Украине сибирская язва носит такие названия: телий, гербарец, жабур.

"Сибирская язва" – это буквально калька с русского, да еще не слишком правильно на языке оригинала. Врачи Российской империи считали, что эта болезнь распространена только на территории Сибири. Но это не так: недуг появляется на всех континентах.

Как заболевание поражает животных и людей

Сибирская язва заражает многие виды травоядных животных, таких как овцы, крупный рогатый скот и козы. Они заражаются через почву, загрязненную спорами сибирской язвы, которые могут годами оставаться в земле. В скотомогильнике, в дикой природе или же под подъездом жилого дома.

Без лабораторного исследования узнать, заражена ли почва, нельзя. Споры бактерий сибирской язвы могут активироваться, когда поверхность почвы нарушается. Например, в результате наводнения, проливных дождей или оползней. Заболевание, как правило, появляется снова, когда вследствии этих факторов споры попадают в желудок животного из травы на пастбищах.

Человек может заразиться, если съест загрязненную спорами пищу: овощи и фрукты, которые росли на зараженной земле, или мясо или продукты животноводства, выпьет воды или вдохнет воздух, где бактерия была распылена или принесена ветром.



Споры сибирской язвы могут попасть в организм человека через порезы на коже

Сибирская язва ведет себя очень хитро в человеческом организме: сначала бактерия обрастает капсулой, которая имитирует оболочку иммунных клеток, потом добирается до лимфоузлов. На протяжении этого пути сибирская язва выделяет сильные токсины. Они же и провоцируют дальнейшие последствия, опасные для нашего здоровья.

Формы сибирской язвы: какие существуют и как лечить

Средняя продолжительность инкубационного периода заболевания 2-3 дня, колебания могут составлять от нескольких часов до 8-14 суток. Существует три формы сибирской язвы: кожная, легочная, кишечная.

Кожная сибирская язва – симптомы: • скопления небольших припухлостей, которые могут чесаться,

• вокруг поражения может возникать припухлость,

• появляется безболезненная кожная язва с черным центром,

• чаще всего сибирская язва поражает лицо, шею и руки.

Легочная сибирская язва – симптомы: • дискомфорт в области груди, отдышка,

• головокружение и неясность в сознании,

• кашель, тошнота, боль в желудке, повышенная потливость,

• утомляемость и ломота в теле.

Желудочная сибирская язва – симптомы: • отеки лимфоузлов, боль в горле и при глотании,

• тошнота, рвота с кровью, головная боль, покрасневшие глаза,

• боль в желудке, потеря сознания, отек брюшной полости.

Недавно среди наркоманов северной Европы обнаружили еще одну форму сибирской язвы – инъекционная. Симптомы иногда напоминают кожную форму, однако инфекция может находиться глубоко под кожей или в мышце, которая получила инъекцию наркотика.

Иногда у больного может развиться сепсис, то есть заражение крови. Все формы сибирской язвы лечат в медучреждениях: больных госпитализируют, потом вводят им антибиотики.

Случаи опасной болезни Украины

В Украине эта болезнь последний раз появлялась в октябре 2018 года. Тогда в Одесской области во время забоя скота кожную форму антракса подхватили пять человек. Исследования также показали, что сибирская язва "жила" в мясе животных и почве во дворе, где забивали больной скот.

Уже в конце октября 2019 года язву заподозрили у 14-летней жительницы Тернопольщины. Такие мысли у врачей появились из-за раны темного цвета на ключице девочки. К счастью, этот диагноз не подтвердился.

Биологические атаки: сибирская язва и угрозы в США

В начале 2000-х в США случилась крайне загадочная история. Вскоре после трагедии 11 сентября в офисы нескольких СМИ, среди которых NBC и New York Post, и двум сенаторам по почте поступили письма — и в них были записки с угрозами.

Впоследствии оказалось, что в письмах есть еще порошок — и в нем споры сибирской язвы. Пять американцев были убиты, а 17 пострадали в результате того, что назвали худшими биологическими атаками в США.

Письма с угрозами, в которых были споры сибирской язвы

Дальнейшее следствие по делу, которое назвали "Америтракс", стало одним из крупнейших и самых сложных в истории правоохранительных органов. Подозреваемыми стали микробиолог Стивен Хэтфил и ученый, работавший на власти, Брюс Айвинс.

Хетфил из-за подозрения спецназовцев потерял работу, репутацию, но официальных обвинений ему таки не выдвинули. В 2003 году Стивен подал на ФБР в суд. И четыре года спустя бюро выплатило ему компенсацию — почти шесть миллионов долларов.



Микробиолог Стивен Хетфил

А вот с Айвинсом история интереснее. Он — ученый, член Красного креста, семьянин с двумя детьми, католик. А еще — социопат и главный подозреваемый по делу "Америтракс". Охоту за ним возобновили тогда, когда Хэтфил перестал быть подозреваемым.

Дело в том, что в 2001 году небольшое количество спор антракса попало за пределы лаборатории, где работал Брюс Айвинс. Он не доложил об этом руководству — по его словам, не хотел стать инициатором паники. Зато самостоятельно уничтожил материал.



Ученый Брюс Айвинс

Но для ФБР это было достаточной причиной, чтобы готовить Айвинсу официальные обвинения. Вручить подозрение ему не успели. В 2008-м Айвинс покончил жизнь самоубийством. Его так и не смогли откачать после передозировки обезболивающим. Адвокат ученого уверял, что до самоубийства его довели следователи.

Как уберечь себя от сибирской язвы

Сибирская язва – профилактика заболевания: покупайте мясо только в местах, где качество продуктов контролируется,

придерживайтесь гигиенических норм во время убоя, обработки мяса,

если занимаетесь животноводством – упорядочивайте захоронение животных трупов,

контролируйте с помощью ветеринара меховое и кожевенное сырье,

прививайте скот от сибирской язвы.

Бонусный совет: внимательно проверяйте листовки, чтобы порой не подхватить смертельный недуг.