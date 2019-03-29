Сидя или стоя – как правильно мочиться мужчинам

Мужчины могут успешно опорожнить мочевой пузырь как стоя, так и сидя. Поза стоя – "образец мужества". Однако, ученые решили выяснить, а как же полезнее и эффективнее для мужчин мочиться?

Еще в 2014 году вышла работа, которая анализировала более 11 исследований и оценивает показатели эффективности мочеиспускания у мужчин, рассказала уролог Дарья Чернышева.

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Оказалось, что здоровые мужчины одинаково эффективно мочатся в любом положении. А те, кто страдает болезнями нижних мочевых путей, гораздо эффективнее выделяют мочу в положении сидя. В них выше скорость мочеиспускания и ниже объем остаточной мочи.

Такое различие объясняется напряжением мышц тазового дна, которое обязательно происходит во время вертикального мочеиспускания. Напряжение мышц кора, передней поверхности бедра, ягодиц – все это отражается на тазовом дне и даже на силе сокращения пузыря.

Поэтому пожилым мужчинам рекомендуется опорожнять мочевой пузырь сидя, когда это возможно. Кроме того, разбрызгивание мочи, что происходит при мочеиспускании стоя, значительно больше, чем при сидячей позиции.

Это провоцирует развитие бактерий. Поэтому в домашних условиях мочеиспускание сидя – считается гигиеничнее и полезнее для здоровья.

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