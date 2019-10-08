Сифилис: как не подхватить жуткую болезнь

Сифилис – это болезнь, которая имеет очень древнее происхождение. Во времена Возрождения она была главной причиной смерти в Европе. Несмотря на то, что сейчас с ней научились бороться, сифилис до сих пор остается угрозой в так называемом "венерическом букете".

История болезни

Одна из версий происхождения этой болезни на территории Европы рассказывает, что в 1493 году сифилис привезли моряки, которые вместе с Христофором Колумбом плыли открывать "Новый мир", то есть Америку. Они этой болезнью заразились от аборигенов, обитавших на Гаити. Многие из них присоединились к армии короля Франции Карла VIII, который ворвался в Италию в 1494 году.

К слову: Почему женщины более склонны к венерическим заболеваниям

В долгий путь в Неаполь французы взяли с собой не только 30 тысяч воинов, но и прихватили проституток с фрейлинами. Для эпидемии в то время хватило бы и одной пары зараженных. После того, как Неаполь оказался у ног Карла, праздновали все - и солдаты, и "домашние" проститутки, и те куртизанки, которые прибывали едва ли не со всей страны. И пока Карл VIII планировал откусить кусочек привлекательной солнечной Италии, сифилис коварнее готовился, как лишить короля минимум хрящей носа. Но об этом позже.

Сифилис – что это? Хроническое инфекционное заболевание, вызванное спирохетой Treponema pallidum. Сифилис обычно передается половым путем или от матери к младенцу, хотя заразиться можно и через несексуальный контакт в общинах, которые живут в плохих гигиенических условиях.

В 1496 году эпидемия сифилиса распространилась на территорию Франции, Италии, Германии, Швейцарии, затем - в Австрии, Венгрии, Польши, и это привело к гибели более пяти миллионов человек. За четыре года эпидемия сифилиса распространилась по всей Европе и вышла за ее пределы, фиксировались случаи заболевания в Северной Америке, Турции, также в Юго-Восточной Азии, Китае и Индии.



Первооткрыватель Америки Христофор Колумб

Эту теорию подтверждают документы, принадлежащие Фернандесу де Овьедо и Рую Диасу де Исла - двум врачам с испанским происхождением, которые собственными глазами видели возвращение Колумба из Америки. Де Овьедо подтвердил, что болезнь, с которой он впервые столкнулся в Европе, была знакома испанцам, которые уже разработали методы лечения.

Наибольшую путаницу в дальнейшем исследования этой болезни внес британский хирург XVII столетия Джон Хантер.



Джон Хантер

Он утверждал, что сифилис и гонорея - это одно заболевание. А произошло все так: в 1767 году он сделал себе инъекцию гноем, который предварительно "одолжил" у больного гонореей. Хантер не знал, что пациент болен сразу двумя болезнями - сифилисом и гонореей, поэтому и уверял всех, что это одна и та же болезнь. Только через 70 лет эту теорию удалось опровергнуть во Франции.

Как можно подхватить сифилис

Заразиться этой древней болезнью чаще всего можно через половые контакты. Очень редко, но бывают случаи, когда подхватить болезнь можно через предметы обихода. Это, например, посуда, трубки, сигареты.

Есть четыре стадии сифилиса:

Невидимая - ее трудно почувствовать или увидеть Первичная - твердая кожная язва Вторичная - сыпь на ладонях рук и стопах Третичная - гуммы, то есть узелки воспаленной ткани. Чаще всего гуммы встречаются в печени, но могут развиться в сердце, коже, костях и других тканях. Из-за этих симптомов на последней стадии сифилиса у человека проваливается нос.

Сифилис – симптомы • "Шанкр" - безболезненная небольшая язва • Боль в половых органах • Язва во рту и на губах, на пальцах и на ягодицах • Отекшие железы на шее или в паху.

Есть еще один своеобразный вид сифилиса - врожденный. Если женщина во время беременности заражена инфекцией, болезнь может перейти от матери к ребенку. Сифилис в этом случае ведет себя парадоксально. Потому что чем дольше продолжительность существования инфекции у матери, тем меньше риск передачи ребенку. А вот у женщин с ранним скрытым сифилисом риск передачи болезни колеблется от 30% до 60%.

При врожденном сифилисе у ребенка проявляются следующие симптомы:

• гепатоспленомегалия - синдром, во время которого увеличиваются селезенка и печень;

• асцит - скопление жидкости в брюшной полости и кожная сыпь, особенно волдыри на конечностях.

Сифилис – профилактика заболевания • Избегать случайных хаотических, половых отношений • Использовать средства контрацепции • Хотя бы раз в год посещать врача. Обнаружить сифилис можно с помощью анализа крови или микроскопии

Об этой болезни вряд ли принято говорить вслух. Но стоит, потому что по данным ВОЗ, ежедневно венерические болезни подхватывает более миллиона человек. А сифилис на последней стадии может поразить кожу, слизистые оболочки, внутренние органы, хрящи и кости, центральную нервную систему.