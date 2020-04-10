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Как сигареты влияют на состояние больных COVID-19

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Цигарки негативно впливають на стан хворих із COVID-19 / unsplash.com

Пока не выяснено, может ли смог от сжигания сухостоя и травы влиять на состояние пациентов с коронавирусной болезнью. Однако, уже подтверждено, что негативное влияние на ход выздоровления дает курение.

Табачный дым бесспорно осложняет течение коронавирусной болезни. Такую информацию сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Он влияет и ухудшает течение болезни, может вызвать осложнения. Поэтому Ляшко рекомендовал воздержаться от этой вредной привычки.

Однако, вопрос к главному санитарному врачу касался того, как на коронавирусную болезнь влияет дым от сжигания сухостоя. Пока Ляшко не может с уверенностью ответить, имеет ли смог негативное влияние на легкие больных коронавирусом. Однако, он в очередной раз призвал не сжигать сухую траву.

Мы проводим мониторинг загрязнения воздуха. В случае превышения будем обращаться к населению с соответствующими рекомендациями,
– отметил Ляшко.

Ранее в Минздраве опровергли утверждение о том, что курильщики имеют меньший риск заболеть. Фейковые сообщения с подобной информацией распространяли в фейсбуке. Министерство здравоохранения подчеркнуло, что табачный дым не дизинфицирует легкие от коронавируса.

Почему курильщики рискуют заболеть коронавирусом

  • Во-первых, во время курения человек чаще касается лица.
  • Во-вторых, эта привычка может усилить развитие хронических болезней.
  • В-третьих, курение увеличивает риск заболевания пневмонией.
Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Запрет курения Коронавирус COVID-19 Лечение Здоровье Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Виктор Ляшко
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