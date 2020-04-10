Как сигареты влияют на состояние больных COVID-19
Пока не выяснено, может ли смог от сжигания сухостоя и травы влиять на состояние пациентов с коронавирусной болезнью. Однако, уже подтверждено, что негативное влияние на ход выздоровления дает курение.
Табачный дым бесспорно осложняет течение коронавирусной болезни. Такую информацию сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Узнайте С какими симптомами проводят ПЦР-тест на COVID-19: ответ Ляшко
Он влияет и ухудшает течение болезни, может вызвать осложнения. Поэтому Ляшко рекомендовал воздержаться от этой вредной привычки.
Однако, вопрос к главному санитарному врачу касался того, как на коронавирусную болезнь влияет дым от сжигания сухостоя. Пока Ляшко не может с уверенностью ответить, имеет ли смог негативное влияние на легкие больных коронавирусом. Однако, он в очередной раз призвал не сжигать сухую траву.
Мы проводим мониторинг загрязнения воздуха. В случае превышения будем обращаться к населению с соответствующими рекомендациями,
– отметил Ляшко.
Ранее в Минздраве опровергли утверждение о том, что курильщики имеют меньший риск заболеть. Фейковые сообщения с подобной информацией распространяли в фейсбуке. Министерство здравоохранения подчеркнуло, что табачный дым не дизинфицирует легкие от коронавируса.
Почему курильщики рискуют заболеть коронавирусом
- Во-первых, во время курения человек чаще касается лица.
- Во-вторых, эта привычка может усилить развитие хронических болезней.
- В-третьих, курение увеличивает риск заболевания пневмонией.
Читайте также
-
Спецоперация и проверка алгоритмов: как Минздрав инспектировал Николаевщину из-за COVID-19сегодня , 10:40
-
Группы риска: для кого COVID-19 наиболее опасенсегодня , 12:00
-
Ляшко рассказал, сколько времени проводят ПЦР-тест на коронавируссегодня , 10:13
-
В Украине всех людей с пневмонией начали тестировать на коронавируссегодня , 11:30
-
В Украине уже 2 203 случаев коронавирусасегодня , 09:36
-
Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкциясегодня , 06:40