Главные признаки, что вам нужно обратиться к эндокринологу
Часто пациенты приходят к эндокринологу по рекомендациям других врачей (кардиологов, терапевтов, неврологов, хирургов). Но есть и те, кто самостоятельно заподозрил сбой в своей гормональной системе.
Если вы обнаружили у себя один или несколько из нижеперечисленных симптомов, то вам следует записаться на прием к эндокринологу, советует врач-эндокринолог Полина Факуляк.
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Когда нужно обратиться к эндокринологу?
- Усталость, слабость и повышенная утомляемость без видимых причин;
- Плохое настроение без видимых причин, плаксивость, частые перепады настроения:
- Снижение памяти;
- Нарушение сна;
- Нарушение зрения, слезоточивость глаз;
- Дрожание рук или ног;
- Учащенное сердцебиение;
- Ощущение кома в горле;
- Высокое артериальное давление;
- Сложно переносить тепло или холод;
- Повышенная потливость;
- Выпадение волос, изменения в ногтях;
- Повышенное оволосение на теле у женщин;
- Угри;
- Растяжки на коже, сухость и утончение кожи, зуд;
- Большой или пониженный вес;
- Резкое повышение аппетита в сочетании со снижением веса;
- Частые головные боли, особенно когда вы испытываете чувство голода, жажда;
- Частое мочеиспускание, частые запоры;
- Частые и трудноизлечимые воспалительные поражения кожи;
- Судороги, боль в икрах ног, боли в больших суставах и костях;
- Переломы костей при незначительном травмировании;
- Нарушения менструального цикла, выделения из молочных желез вне беременности и кормления грудью;
- Бесплодие (мужское или женское) невыясненной природы;
- У мужчин: снижение и исчезновение потенции, увеличение молочных желез.
Что лечит эндокринолог?
Эндокринолог – это врач, специализирующийся на заболеваниях эндокринной системы, диагностике и лечении щитовидной железы, паращитовидных желез и гормонов.
Эндокринолог занимается гормональным балансом организма и любых нарушений этой функции. Сюда относится исследование работы эндокринной системы организма, диагностика и лечение ее патологий, устранение нарушений, вызванных этими патологиями. Это значит, что эндокринолог лечит не только заболевания, но также и их последствия: проводит коррекцию гормонального баланса, восстанавливает нормальный обмен веществ, устраняет половую дисфункцию.
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