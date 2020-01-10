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Главные признаки, что вам нужно обратиться к эндокринологу

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Когда нужно идти к эндокринологу / unsplash.com

Часто пациенты приходят к эндокринологу по рекомендациям других врачей (кардиологов, терапевтов, неврологов, хирургов). Но есть и те, кто самостоятельно заподозрил сбой в своей гормональной системе.

Если вы обнаружили у себя один или несколько из нижеперечисленных симптомов, то вам следует записаться на прием к эндокринологу, советует врач-эндокринолог Полина Факуляк.

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Когда нужно обратиться к эндокринологу?

  • Усталость, слабость и повышенная утомляемость без видимых причин;
  • Плохое настроение без видимых причин, плаксивость, частые перепады настроения:
  • Снижение памяти;
  • Нарушение сна;
  • Нарушение зрения, слезоточивость глаз;
  • Дрожание рук или ног;
  • Учащенное сердцебиение;
  • Ощущение кома в горле;
  • Высокое артериальное давление;
  • Сложно переносить тепло или холод;
  • Повышенная потливость;
  • Выпадение волос, изменения в ногтях;
  • Повышенное оволосение на теле у женщин;
  • Угри;
  • Растяжки на коже, сухость и утончение кожи, зуд;
  • Большой или пониженный вес;
  • Резкое повышение аппетита в сочетании со снижением веса;
  • Частые головные боли, особенно когда вы испытываете чувство голода, жажда;
  • Частое мочеиспускание, частые запоры;
  • Частые и трудноизлечимые воспалительные поражения кожи;
  • Судороги, боль в икрах ног, боли в больших суставах и костях;
  • Переломы костей при незначительном травмировании;
  • Нарушения менструального цикла, выделения из молочных желез вне беременности и кормления грудью;
  • Бесплодие (мужское или женское) невыясненной природы;
  • У мужчин: снижение и исчезновение потенции, увеличение молочных желез.

Что лечит эндокринолог?

Эндокринолог – это врач, специализирующийся на заболеваниях эндокринной системы, диагностике и лечении щитовидной железы, паращитовидных желез и гормонов.

Эндокринолог занимается гормональным балансом организма и любых нарушений этой функции. Сюда относится исследование работы эндокринной системы организма, диагностика и лечение ее патологий, устранение нарушений, вызванных этими патологиями. Это значит, что эндокринолог лечит не только заболевания, но также и их последствия: проводит коррекцию гормонального баланса, восстанавливает нормальный обмен веществ, устраняет половую дисфункцию.

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Теги: Здоровье Лечение
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