Главные признаки, что вам нужно обратиться к эндокринологу

Часто пациенты приходят к эндокринологу по рекомендациям других врачей (кардиологов, терапевтов, неврологов, хирургов). Но есть и те, кто самостоятельно заподозрил сбой в своей гормональной системе.

Если вы обнаружили у себя один или несколько из нижеперечисленных симптомов, то вам следует записаться на прием к эндокринологу, советует врач-эндокринолог Полина Факуляк.

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Когда нужно обратиться к эндокринологу?

Усталость, слабость и повышенная утомляемость без видимых причин;

Плохое настроение без видимых причин, плаксивость, частые перепады настроения:

Снижение памяти;

Нарушение сна;

Нарушение зрения, слезоточивость глаз;

Дрожание рук или ног;

Учащенное сердцебиение;

Ощущение кома в горле;

Высокое артериальное давление;

Сложно переносить тепло или холод;

Повышенная потливость;

Выпадение волос, изменения в ногтях;

Повышенное оволосение на теле у женщин;

Угри;

Растяжки на коже, сухость и утончение кожи, зуд;

Большой или пониженный вес;

Резкое повышение аппетита в сочетании со снижением веса;

Частые головные боли, особенно когда вы испытываете чувство голода, жажда;

Частое мочеиспускание, частые запоры;

Частые и трудноизлечимые воспалительные поражения кожи;

Судороги, боль в икрах ног, боли в больших суставах и костях;

Переломы костей при незначительном травмировании;

Нарушения менструального цикла, выделения из молочных желез вне беременности и кормления грудью;

Бесплодие (мужское или женское) невыясненной природы;

У мужчин: снижение и исчезновение потенции, увеличение молочных желез.

Что лечит эндокринолог?

Эндокринолог – это врач, специализирующийся на заболеваниях эндокринной системы, диагностике и лечении щитовидной железы, паращитовидных желез и гормонов.

Эндокринолог занимается гормональным балансом организма и любых нарушений этой функции. Сюда относится исследование работы эндокринной системы организма, диагностика и лечение ее патологий, устранение нарушений, вызванных этими патологиями. Это значит, что эндокринолог лечит не только заболевания, но также и их последствия: проводит коррекцию гормонального баланса, восстанавливает нормальный обмен веществ, устраняет половую дисфункцию.

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