Синдром детского сотрясения: симптомы, почему возникает и какие может иметь последствия

Синдром детского сотрясения (СДС) или синдром сотрясения младенца – это повреждение головного мозга в результате грубой тряски новорожденного.

СДС встречается у детей до 5 лет. Самое опасное встряхивание детей до 2-х летнего возраста, рассказала педиатр Ангелина Синельникова.

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Почему возникает синдром детского сотрясения?

Самая частая причина – встряхивание ребенка раздраженными родителями; Подбрасывание в воздух; Слишком активное качание в кроватке; Сотрясение при ДТП.

Какие последствия синдрома детского сотрясения?

Голова малыша относительно тела очень велика, а мышцы шеи еще слабы, чтобы удержать голову при тряске. При встряхивании мозг ударяется о стенки черепа, происходит кровоизлияние и разрыв нервных окончаний.



СДС – опасное заболевание

Эта травма может привести к умственной отсталости, глухоте, слепоте, парезу, параличу и смерти.

Более 80 процентов случаев детей с СДС заканчивается инвалидностью, 10-20% случаев – смертью (около 30% из них не успевают получить медицинскую помощь).

Симптомы синдрома детского сотрясения

Повышенная сонливость, отсутствие аппетита, потеря сознания, рвота, судороги, потеря слуха, отек глаз, носовое кровотечение.

При наличии таких симптомов обратитесь в больницу для диагностики с помощью рентгена, КТ или МРТ головного мозга.

У всех родителей бывают моменты, когда непрерывный плач ребенка злит. Это обычная ситуация.

Но в моменты, когда чувствуете, что теряете контроль над собой, лучше положите ребенка, выйдите из комнаты и успокойтесь. Или передайте его в руки другого родителя.

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