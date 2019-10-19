Синдром детского сотрясения: симптомы, почему возникает и какие может иметь последствия
Синдром детского сотрясения (СДС) или синдром сотрясения младенца – это повреждение головного мозга в результате грубой тряски новорожденного.
СДС встречается у детей до 5 лет. Самое опасное встряхивание детей до 2-х летнего возраста, рассказала педиатр Ангелина Синельникова.
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Почему возникает синдром детского сотрясения?
- Самая частая причина – встряхивание ребенка раздраженными родителями;
- Подбрасывание в воздух;
- Слишком активное качание в кроватке;
- Сотрясение при ДТП.
Какие последствия синдрома детского сотрясения?
Голова малыша относительно тела очень велика, а мышцы шеи еще слабы, чтобы удержать голову при тряске. При встряхивании мозг ударяется о стенки черепа, происходит кровоизлияние и разрыв нервных окончаний.
СДС – опасное заболевание
Эта травма может привести к умственной отсталости, глухоте, слепоте, парезу, параличу и смерти.
Более 80 процентов случаев детей с СДС заканчивается инвалидностью, 10-20% случаев – смертью (около 30% из них не успевают получить медицинскую помощь).
Симптомы синдрома детского сотрясения
Повышенная сонливость, отсутствие аппетита, потеря сознания, рвота, судороги, потеря слуха, отек глаз, носовое кровотечение.
При наличии таких симптомов обратитесь в больницу для диагностики с помощью рентгена, КТ или МРТ головного мозга.
У всех родителей бывают моменты, когда непрерывный плач ребенка злит. Это обычная ситуация.
Но в моменты, когда чувствуете, что теряете контроль над собой, лучше положите ребенка, выйдите из комнаты и успокойтесь. Или передайте его в руки другого родителя.
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