Синдром детского сотрясения: симптомы, почему возникает и какие может иметь последствия

12 Читати новину українською
Синдром детского сотрясения: причины и лечение
Синдром детского сотрясения: причины и лечение / unsplash.com

Синдром детского сотрясения (СДС) или синдром сотрясения младенца – это повреждение головного мозга в результате грубой тряски новорожденного.

СДС встречается у детей до 5 лет. Самое опасное встряхивание детей до 2-х летнего возраста, рассказала педиатр Ангелина Синельникова.

Читайте также: Как понять, что у вашего ребенка биполярное расстройство

Почему возникает синдром детского сотрясения?

  1. Самая частая причина – встряхивание ребенка раздраженными родителями;
  2. Подбрасывание в воздух;
  3. Слишком активное качание в кроватке;
  4. Сотрясение при ДТП.

Какие последствия синдрома детского сотрясения?

Голова малыша относительно тела очень велика, а мышцы шеи еще слабы, чтобы удержать голову при тряске. При встряхивании мозг ударяется о стенки черепа, происходит кровоизлияние и разрыв нервных окончаний.

СДС – небезпечне захворювання
СДС – опасное заболевание

Эта травма может привести к умственной отсталости, глухоте, слепоте, парезу, параличу и смерти.
Более 80 процентов случаев детей с СДС заканчивается инвалидностью, 10-20% случаев – смертью (около 30% из них не успевают получить медицинскую помощь).

Симптомы синдрома детского сотрясения

Повышенная сонливость, отсутствие аппетита, потеря сознания, рвота, судороги, потеря слуха, отек глаз, носовое кровотечение.

При наличии таких симптомов обратитесь в больницу для диагностики с помощью рентгена, КТ или МРТ головного мозга.

У всех родителей бывают моменты, когда непрерывный плач ребенка злит. Это обычная ситуация.
Но в моменты, когда чувствуете, что теряете контроль над собой, лучше положите ребенка, выйдите из комнаты и успокойтесь. Или передайте его в руки другого родителя.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Как криминал и различные маргиналы оккупировали Донбасс в 2014-м: резонансное признание Гиркина
сегодня
767
Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Мозг Новости Здоровье Медицина Дети
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
18 октября 15:42 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
Світлана Попова 851
Может ли музыка помочь в развитии детям с аутизмом
18 октября 14:00 Может ли музыка помочь в развитии детям с аутизмом
Анастасія Кушпіт 270
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
17 октября 12:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 46605
Три самые популярные растительные масла и их свойства
15 октября 20:43 Три самые популярные растительные масла и их свойства
Юлія Девда 1801
Послеродовая депрессия: как проявляется и почему ее нельзя игнорировать
11 октября 18:00 Послеродовая депрессия: как проявляется и почему ее нельзя игнорировать
Анастасія Лукашевська 386
Новости
Больше новостей
Залиште відгук