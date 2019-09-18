Синдром Маршалла: основные симптомы и лечение

Синдром Маршалла или синдром PFAPA (Periodic Fever, Aphtousis stomattis, Pharingitis, cervical Adenitis) – это заболевание, которое включает периодическую лихорадку, лимфаденит, фарингит, стоматит.

Синдромом PFAPA страдают дети раннего возраста, начало приходится на возраст до пяти лет, отмечает врач Екатерина Павленко-Чуняк.

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Причины развития синдрома Маршалла

Причина этого заболевания неизвестна. В периоды лихорадки иммунная система активирована.

Эта активация приводит к воспалительной реакции с лихорадкой и воспалением в полости рта.

Воспаление излечивается самостоятельно, поскольку между двумя эпизодами никаких признаков воспаления нет. Во время приступов в организме отсутствует любой возбудитель инфекции, то есть человек не является заразным.

Симптомы болезни

Синдром Маршалла – симптомы рецидивирующая лихорадка, которая продолжается

боль в горле,

язвы в ротовой полости

увеличение шейных лимфатических узлов.

Эпизоды лихорадки резко начинаются и продолжаются в течение трех-шести дней. Они могут повторяться каждые 3-6 недель, иногда очень регулярно.

Между эпизодами ребенок чувствует себя хорошо и ведет нормальный образ жизни. В период между приступами ребенок производит впечатление абсолютно здорового.



Симптомы синдрома Маршалла

Диагностика синдрома Маршала

Никаких лабораторных анализов или методов визуализации, специфичных для диагностики PFAPA-синдрома, не существует.

Доктору могут понадобиться показатели анализов крови, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) или уровень С-реактивного белка (СРБ) в крови, лейкоциты во время приступов повышаются.

Лечение заболевания

Облегчить течение заболевания может парацетамол или нестероидные противовоспалительные препараты.

Некоторым пациентам может быть показано удаление миндалин, особенно, если из-за болезни в значительной степени страдает качество жизни ребенка и его семьи.

В этот период ребенку нельзя делать прививки.

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