Синдром Маршалла: основные симптомы и лечение

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Синдром Маршалла: основные симптомы и лечение
Синдром Маршалла: основные симптомы и лечение / iplaybaby.com

Синдром Маршалла или синдром PFAPA (Periodic Fever, Aphtousis stomattis, Pharingitis, cervical Adenitis) – это заболевание, которое включает периодическую лихорадку, лимфаденит, фарингит, стоматит.

Синдромом PFAPA страдают дети раннего возраста, начало приходится на возраст до пяти лет, отмечает врач Екатерина Павленко-Чуняк.

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Причины развития синдрома Маршалла

Причина этого заболевания неизвестна. В периоды лихорадки иммунная система активирована.

Эта активация приводит к воспалительной реакции с лихорадкой и воспалением в полости рта.

Воспаление излечивается самостоятельно, поскольку между двумя эпизодами никаких признаков воспаления нет. Во время приступов в организме отсутствует любой возбудитель инфекции, то есть человек не является заразным.

Симптомы болезни

 
Синдром Маршалла – симптомы
  • рецидивирующая лихорадка, которая продолжается
  • боль в горле,
  • язвы в ротовой полости
  • увеличение шейных лимфатических узлов.

Эпизоды лихорадки резко начинаются и продолжаются в течение трех-шести дней. Они могут повторяться каждые 3-6 недель, иногда очень регулярно.

Между эпизодами ребенок чувствует себя хорошо и ведет нормальный образ жизни. В период между приступами ребенок производит впечатление абсолютно здорового.

Симптоми синдрому Маршалла
Симптомы синдрома Маршалла

Диагностика синдрома Маршала

Никаких лабораторных анализов или методов визуализации, специфичных для диагностики PFAPA-синдрома, не существует.

Доктору могут понадобиться показатели анализов крови, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) или уровень С-реактивного белка (СРБ) в крови, лейкоциты во время приступов повышаются.

Лечение заболевания

Облегчить течение заболевания может парацетамол или нестероидные противовоспалительные препараты.

Некоторым пациентам может быть показано удаление миндалин, особенно, если из-за болезни в значительной степени страдает качество жизни ребенка и его семьи.

В этот период ребенку нельзя делать прививки.

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Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Дети
Источник: Здоров'я 24
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