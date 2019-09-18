Синдром Маршалла: основные симптомы и лечение
Синдром Маршалла или синдром PFAPA (Periodic Fever, Aphtousis stomattis, Pharingitis, cervical Adenitis) – это заболевание, которое включает периодическую лихорадку, лимфаденит, фарингит, стоматит.
Синдромом PFAPA страдают дети раннего возраста, начало приходится на возраст до пяти лет, отмечает врач Екатерина Павленко-Чуняк.
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Причины развития синдрома Маршалла
Причина этого заболевания неизвестна. В периоды лихорадки иммунная система активирована.
Эта активация приводит к воспалительной реакции с лихорадкой и воспалением в полости рта.
Воспаление излечивается самостоятельно, поскольку между двумя эпизодами никаких признаков воспаления нет. Во время приступов в организме отсутствует любой возбудитель инфекции, то есть человек не является заразным.
Симптомы болезни
- рецидивирующая лихорадка, которая продолжается
- боль в горле,
- язвы в ротовой полости
- увеличение шейных лимфатических узлов.
Эпизоды лихорадки резко начинаются и продолжаются в течение трех-шести дней. Они могут повторяться каждые 3-6 недель, иногда очень регулярно.
Между эпизодами ребенок чувствует себя хорошо и ведет нормальный образ жизни. В период между приступами ребенок производит впечатление абсолютно здорового.
Симптомы синдрома Маршалла
Диагностика синдрома Маршала
Никаких лабораторных анализов или методов визуализации, специфичных для диагностики PFAPA-синдрома, не существует.
Доктору могут понадобиться показатели анализов крови, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) или уровень С-реактивного белка (СРБ) в крови, лейкоциты во время приступов повышаются.
Лечение заболевания
Облегчить течение заболевания может парацетамол или нестероидные противовоспалительные препараты.
Некоторым пациентам может быть показано удаление миндалин, особенно, если из-за болезни в значительной степени страдает качество жизни ребенка и его семьи.
В этот период ребенку нельзя делать прививки.
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