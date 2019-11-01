Синдром раздраженного кишечника: симптомы и лечение

Синдром раздраженного кишечника (СРК) является самым распространенным психосоматическим расстройством. Этим недугом болеют около 20% населения.

Пик заболеваемости приходится на молодой трудоспособный возраст 30-40 лет. У пациентов с СРК достаточно высокий показатель наследственных психосоматозов. Такого рода патология имела место у 70% родственников 1,2 и 3 степени родства.

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По некоторым данным у 85% пациентов с СРК в первые годы жизни отмечалось наличие желудочно-кишечного варианта детской невропатии (анорексия, частые отрыжки, длительные периоды послаблений стула или запоры).

Синдром раздраженного кишечника – что это? Это функциональное расстройство кишечника, характеризующееся болью в животе из-за функциональных изменений нервных сплетений кишечника и перистальтики кишок, несмотря на то, что у больного нет никаких отклонений по результатам клинических тестов. Также при этом синдроме возникает также общий дискомфорт в животе, который облегчается дефекацией.

Интересный факт, что больные СРК в детские годы, именно во время заболеваний, чаще получали повышенное внимание, заботу и подарки от родителей. И в дальнейшем у этих пациентов прослеживается тенденция использовать болезнь как фактор, который освобождает их от решения жизненных проблем, как средство привлечь к себе внимание и заботу.



Лечить синдром раздраженного кишечника трудно

Симптомы синдрома раздраженного кишечника

СРК – это не диагноз, это просто совокупность симптомов.

метеоризм;

колики и дискомфорт в области кишечника;

урчание;

диарея.

Лечение синдрома раздраженного кишечника

Полноценных исследований по терапии СРК мало, и поэтому алгоритмов терапии фактически нет. Плюс имеем парадокс: симптомы включают как телесные, так и психические проявления, занимаются проблемой гастроэнтерологи и психотерапевты, но единой картины нет.

Антидепрессанты и психотерапия обычно эффективнее, чем лечение, направленное исключительно на "телесную" составляющую. Другими словами, антидепрессанты в перспективе дадут лучший результат по диарее, чем лоперамид, хотя остановить понос "здесь и сейчас" проще лоперамидом.

В наибольшей степени при СРК подтвержден эффект антидепрессантов и когнитивно-поведенческой психотерапии. Выбор конкретного препарата учитывает особенности симптомов у пациента. В большинстве случаев первым выбором должны быть антидепрессанты, повышающие уровень серотонина. При выборе внутри группы стоит ориентироваться на особенности "телесных" проявлений.

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