Синдром Рейно: причины, симптомы и лечение

Синдром Рейно – болезнь, связанная с нарушением кровообращения в конечностях и некоторых других частях тела. Довольно часто болезнь поражает ушные раковины, кончик носа, подбородок, язык.

Проявляется синдром приступами, которые могут длиться несколько секунд или часов.

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Причины возникновения синдрома Рейно

Чаще всего появлению проблемы способствуют различные ревматические болезни. Так, например, синдром Рейно находится среди самых распространенных признаков системной склеродермии, красной волчанки, болезни Шегрена, узелкового периартрита. Вызвать заболевание способна первичная легочная гипертензия.

Синдром Рейно развивается на фоне таких заболеваний крови, как миелома, тромбоцитоз, пароксизмальная гемоглобинурия. Еще одна причина – заболевание сосудов.

Нередко синдром Рейно появляется из-за приема сильнодействующих препаратов.

Симптомы синдрома Рейно

Симптомы могут меняться в зависимости от степени.

На первой стадии наблюдаются короткие спазмы в конечностях, сопровождающиеся болью, легким покалыванием и онемением. Пальцы рук и ног при этом могут бледнеть.



Синдром Рейно может быть симптомом других болезней

Вторая стадия характеризуется усилением всех описанных выше симптомов, к которым добавляется синюшность кожи, отечность. Боль во время приступов становится сильнее.

Поздняя третья стадия болезни наступает только через несколько лет. Боль становится менее выраженной, конечности краснеют, на коже появляются омертвевшие участки. У некоторых пациентов появляются язвы, которые из-за изменений в организме могут долго не заживать.

Лечение синдрома Рейно

Избегать внезапного воздействия холода.

При возникновении приступа руки необходимо согреть (теплая вода, поместить руки подмышку).

Отказаться от курения.

Уменьшить стресс.

Избегать вибраций.

При неэффективности немедикаментозных методов:

Первая линия терапии – блокаторы кальциевых каналов (нифедипин, амлодипин)

При отсутствии эффекта от первой линии возможен прием нитратов (местный нитроглицерин), ингибиторов рецепторов ангиотензина (лозартан), антидепрессантов, простагландинов, ингибиторов фосфодиэстеразы, ботулинического токсина.

В редких случаях может потребоваться хирургическое лечение.

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