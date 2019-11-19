Синдром СДВГ: когда дети не просто гиперактивные, а нуждаются в лечении – Супрун

СДВГ затрагивает от 8 до 12% детей во всем мире. Синдром может увеличивать вероятность других психических расстройств и плохо влиять на социализацию, отношения в паре и с детьми, обучение, карьеру и зависимые состояния. Почти у 65% людей СДВГ остается во взрослом возрасте, в полной или в частичной форме.

Уляна Супрун пояснила, что синдром дефицита внимательности и гиперактивности (СДВГ) – это нарушение развития нервной системы, которое часто требует лечения, а не осуждения.

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Что такое СДВГ и как проявляется

СДВГ имеет разнообразные проявления, и единственной причины, которая его вызывает, не существует. Сейчас отмечают, что курение матери при беременности, контакт с токсическими веществами, малый вес при рождении, травмы мозга и особенно генетическая предрасположенность – могут быть причинами появления синдрома.

СДВГ встречается чаще у мужчин, чем у женщин. Среди людей с таким диагнозом лишь 20% женщин. Впрочем, у девушек его часто не диагностируют, потому что у них СДВГ проявляется не как гиперактивность (которая всем "мешает"), а как тихая мечтательность и погруженность в себя (что всех устраивает).

СДВГ – проявления Рассеянность, рассеянность, неспособность сосредоточиться.

Постоянная подвижность, чесание затылка, у детей – попытки залезть куда нельзя и передвижения по комнате.

Импульсивность, в том числе при расходовании денег.

Мозг людей с дефицитом внимательности имеет структурные и функциональные особенности: меньшую плотность серого вещества и нарушения в структуре белого вещества, меньшую массу мозга, запоздалое созревание передней коры.

Функциональная томография мозга людей, которые имеют СДВГ, показала недостаточное сочетание участков, что отвечают за мысли в состоянии покоя, и участков, участвующих в контроле действий.

Активность разных частей мозга отличается у людей с СДВГ и без него: одни участки гиперактивные, другие – приторможенные.

Дофаминовые прошивки мозга у людей с СДВГ формируются с задержкой, и нейронам не хватает дофаминовых рецепторов и переносчиков этого нейромедиатора.

СДВГ – особенности синдрома Синдром дефицита внимательности и гиперактивности – это не "плохое воспитание", а особенность ребенка, которая влияет на способность себя контролировать. Детям с СДВГ может быть трудно в школе, но не потому, что они "глупее других", а из-за сложности с вниманием и потребности в поддержке со стороны учителей.

СДВГ – это синдром, то есть он имеет спектр различных проявлений, и не проходит, как инфекционная болезнь, отмечает Ульяна Супрун.

Диагностирование синдрома дефицита внимательности и гиперактивности

Диагноз может ставить психиатр, квалифицированный в диагностике и лечении СДВГ. Врачи первичного звена должны воздерживаться от назначения лечения в случае подозрения на гиперактивность и направить пациента к психиатру.

В диагностике следует опираться на полный анамнез, неоднократные, длительные наблюдения за пациентом и собеседования с ним и/или родителями. Симптомы должны отвечать СДВГ, вызывать по крайней мере умеренные психологические, социальные сложности или влиять на обучение.

Международные протоколы советуют наблюдать за пациентом в течение 10 недель.

Жизнь с диагностированным синдромом имеет свои преимущества и недостатки:

Хорошо то, что родители, а впоследствии и сами пациенты осознают причину симптомов и могут оптимизировать условия работы и обучения.

Также понимание особенностей собственной внимательности поможет с выбором профессии – не стоит заниматься тем, где мгновенная потеря внимания может стать роковой. Таким людям советуют фокусироваться на своих сильных сторонах и учиться управлять импульсивностью.

Плохо в диагностике СДВГ то, что таких детей все равно стигматизируют и воспринимают в свете стереотипов. Кроме того, далеко не всегда идут на встречу инклюзивности и оптимизации условий обучения.

Лечение СДВГ

Люди, которые воспитывают детей с СДВГ, должны иметь хороший контакт с ребенком, установить четкие правила и рамки, и структурировать день ребенка: должно быть расписание, рутина, понятные четкие инструкции и требования, и предсказуемость.

Детей с СДВГ нужно хвалить за малейшие достижения и успехи. Протокол призывает объяснять родителям, что ребенок ведет себя так не потому, что они плохие родители, но им нужно прилагать больше усилий, потому что ситуация сложнее обычного.

Учителя должны выстраивать особые отношения с учеником. Например, позволять ему больше двигаться, давать задачи, требующие движения, как вымыть доску.

Недостаток внимания и гиперактивность у детей требуют сильного привлечения родителей и учителей, а людей старшего возраста — партнеров.

СДВГ – лечение Протокол NICE советует делать выбор между лекарствами на основе метилфенидата, атомоксетина и дексамфетамина. В Украине имеются метилфенидат и атомоксетин. В первую очередь следует применять метилфенидат, а если в течение шести недель нет прогресса, то возможно применение лиздексамфетамина. Если есть улучшения, но определенная непереносимость, то следует выбрать дексамфетамин.

Ульяна Супрун призвала врачей соблюдать международные протоколы, и прописывать при необходимости лекарства, и указывать на рецепте имя пациента, дату начала лечения и необходимую дозу, даже если лекарств пока нет на рынке. Потому что если не будет рецептов, не будет и спроса.

Детям старшего возраста и взрослым рекомендуют также когнитивно-поведенческую терапию для улучшения социальных навыков, решения задач, умение слушать, выражать и понимать свои чувства. Это очень важный элемент поддержки людей с СДВГ.