Синдром сухого глаза: почему возникает, профилактика и лечение

Синдром сухого глаза – это длительное нарушение, которое возникает в тех случаях, когда глаза не производят достаточного количества слез или они испаряются слишком быстро.

Синдром сухого глаза может быть причиной нечеткого зрения, припухлости, покраснения и слезоточивости глаз. Он может вызвать ощущение покалывания, жжения или присутствия инородного тела в глазах.

Читайте также: Почему болят глаза от очков

Причины синдрома сухого глаза

снижение выработки слезы из-за возраста, особенно у женщин в период менопаузы; с возрастом также ухудшается состояние мейбомиевых желез века, что негативно влияет на слезную пленку; при работе, требующей пристального внимания (на компьютере, с документами и гаджетами), человек реже моргает, что повышает испаряемость слезы; неблагоприятные внешние условия (теплый, сухой воздух, дымящиеся и запыленные помещения, активное и пассивное курение); при системных заболеваниях соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия, гранулематоз Вегенера); ношение контактных линз; некоторые неврологические и эндокринные заболевания с нарушением нормального строения века (лагофтальм, экзофтальм при гипертиреозе).



Линзы могут вызвать синдром сухого глаза

Профилактика синдрома сухого глаза

следите за тем, достаточно ли вы моргаете во время просмотра ТВ, чтения или при работе за компьютером, планшетом, телефоном;

делайте перерывы, выполняйте зарядку для глаз

не трите глаза;

пейте достаточное количество воды и обогащайте рацион витаминами А и В2;

следите за влажностью воздуха в помещении;

носите солнцезащитные очки;

регулярно проверяйте зрение.

Лечение синдрома сухого глаза

Разработан ряд методов хирургического лечения, направленных на содержание влаги в глазу. Однако базовым лечебным мероприятием уже на протяжении многих лет продолжает оставаться слезозаменяющая терапия. Сейчас в нашей стране зарегистрированы десятки препаратов "искусственной слезы".

Но лучше применять по назначению врача. Поэтому при появлении "чувства песка" в глазах, обратитесь к офтальмологу.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.