Синдром сухого глаза: почему возникает, профилактика и лечение

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Синдром сухого глаза: причины, лечение
Синдром сухого глаза: причины, лечение / unsplash.com

Синдром сухого глаза – это длительное нарушение, которое возникает в тех случаях, когда глаза не производят достаточного количества слез или они испаряются слишком быстро.

Синдром сухого глаза может быть причиной нечеткого зрения, припухлости, покраснения и слезоточивости глаз. Он может вызвать ощущение покалывания, жжения или присутствия инородного тела в глазах.

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Причины синдрома сухого глаза

  1. снижение выработки слезы из-за возраста, особенно у женщин в период менопаузы;
  2. с возрастом также ухудшается состояние мейбомиевых желез века, что негативно влияет на слезную пленку;
  3. при работе, требующей пристального внимания (на компьютере, с документами и гаджетами), человек реже моргает, что повышает испаряемость слезы;
  4. неблагоприятные внешние условия (теплый, сухой воздух, дымящиеся и запыленные помещения, активное и пассивное курение);
  5. при системных заболеваниях соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия, гранулематоз Вегенера);
  6. ношение контактных линз;
  7. некоторые неврологические и эндокринные заболевания с нарушением нормального строения века (лагофтальм, экзофтальм при гипертиреозе).

Лінзи можуть викликати синдром сухого ока
Линзы могут вызвать синдром сухого глаза

Профилактика синдрома сухого глаза

  • следите за тем, достаточно ли вы моргаете во время просмотра ТВ, чтения или при работе за компьютером, планшетом, телефоном;
  • делайте перерывы, выполняйте зарядку для глаз
  • не трите глаза;
  • пейте достаточное количество воды и обогащайте рацион витаминами А и В2;
  • следите за влажностью воздуха в помещении;
  • носите солнцезащитные очки;
  • регулярно проверяйте зрение.

Лечение синдрома сухого глаза

Разработан ряд методов хирургического лечения, направленных на содержание влаги в глазу. Однако базовым лечебным мероприятием уже на протяжении многих лет продолжает оставаться слезозаменяющая терапия. Сейчас в нашей стране зарегистрированы десятки препаратов "искусственной слезы".

Но лучше применять по назначению врача. Поэтому при появлении "чувства песка" в глазах, обратитесь к офтальмологу.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Лечение Здоровье глаз
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