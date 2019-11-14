Синдром сухого глаза: почему возникает, профилактика и лечение
Синдром сухого глаза – это длительное нарушение, которое возникает в тех случаях, когда глаза не производят достаточного количества слез или они испаряются слишком быстро.
Синдром сухого глаза может быть причиной нечеткого зрения, припухлости, покраснения и слезоточивости глаз. Он может вызвать ощущение покалывания, жжения или присутствия инородного тела в глазах.
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Причины синдрома сухого глаза
- снижение выработки слезы из-за возраста, особенно у женщин в период менопаузы;
- с возрастом также ухудшается состояние мейбомиевых желез века, что негативно влияет на слезную пленку;
- при работе, требующей пристального внимания (на компьютере, с документами и гаджетами), человек реже моргает, что повышает испаряемость слезы;
- неблагоприятные внешние условия (теплый, сухой воздух, дымящиеся и запыленные помещения, активное и пассивное курение);
- при системных заболеваниях соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия, гранулематоз Вегенера);
- ношение контактных линз;
- некоторые неврологические и эндокринные заболевания с нарушением нормального строения века (лагофтальм, экзофтальм при гипертиреозе).
Линзы могут вызвать синдром сухого глаза
Профилактика синдрома сухого глаза
- следите за тем, достаточно ли вы моргаете во время просмотра ТВ, чтения или при работе за компьютером, планшетом, телефоном;
- делайте перерывы, выполняйте зарядку для глаз
- не трите глаза;
- пейте достаточное количество воды и обогащайте рацион витаминами А и В2;
- следите за влажностью воздуха в помещении;
- носите солнцезащитные очки;
- регулярно проверяйте зрение.
Лечение синдрома сухого глаза
Разработан ряд методов хирургического лечения, направленных на содержание влаги в глазу. Однако базовым лечебным мероприятием уже на протяжении многих лет продолжает оставаться слезозаменяющая терапия. Сейчас в нашей стране зарегистрированы десятки препаратов "искусственной слезы".
Но лучше применять по назначению врача. Поэтому при появлении "чувства песка" в глазах, обратитесь к офтальмологу.
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