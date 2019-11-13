Синий свет экранов может вызвать рак

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Синий свет экранов может вызвать рак

Синий свет от экранов, а также от светодиодных ламп увеличивает риск рака молочных желез и простаты, особенно при использовании ночью.

Испанским ученым из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) удалось установить, что существует связь между искусственным освещением ночью, нарушением ритма дня и ночи и развитием рака молочной железы и простаты.

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Как проходило исследование?

Специалисты проанализировали данные более 4000 человек в возрасте от 20 до 85 лет. Они выясняли степень, в которой эти люди подвергались воздействию искусственного света (для этого использовались опросы и ночные снимки поверхности Земли).

Результаты показали, что у тех людей, которые подвергались воздействию синего света ночью, риск развития рака молочной железы или рака простаты увеличивался в 1,5-2 раза по сравнению с жителями, которые могли спать ночью в темноте.

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Ученые отмечают, что синий свет излучается светодиодными лампами, которые сегодня часто используются в местах для ночного освещения, а также экранами электронных устройств. Они рекомендуют пытаться обеспечивать для сна условия полной темноты, а по вечерам использовать галогенные лампы вместо светодиодных или даже свечи. Также перед сном не следует смотреть в экраны ноутбуков, смартфонов, планшетов.

Почему так влияет синий свет?

Главная опасность синего света, по мнению специалистов, в том, что он нарушает здоровое производство гормона мелатонина, который влияет на качество сна и биоритмы организма. Особенно компоненты синего света снижают выработку мелатонина.

Чем больше производится мелатонина в ночное время, тем выше уровень серотонина в день. Серотонин делает нас счастливыми, расслабленными и довольными, потому здоровый уровень мелатонина ночью важен для предотвращения депрессии. Также уровень мелатонина влияет на активность раковых клеток: их становится больше, если его недостаточно,
– объяснили научные специалисты.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Техно Гаджеты Здоровая жизнь Смартфоны Новости Здоровье Здоровье Онкозаболевания
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