Как убрать синяки под глазами - семь действующих способов

Синяки или темные круги под глазами могут приносить немало дискомфорта, ведь многие люди считают такое явление неэстетичным и пытаются замаскировывать синяки косметическими средствами. Однако, если макияж нанести неправильно, это может лишь усугубить ситуацию. Что делать для того, чтобы синяки таки исчезли?

Семь простых и действенных способов предлагает Anywell.

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Способы борьбы с синяками под глазами

Больше спите

Если мешки и синяки под глазами не являются медицинской проблемой, тогда это признак нехватки сна.

Воспользуйтесь дополнительной подушкой

Если мешки под глазами появляются утром и исчезают к вечеру, попробуйте изменить позу для сна или воспользоваться дополнительной подушкой. Косметологи советуют спать на спине, чтобы жидкость в организме не застаивалась. Также не стоит использовать перьевые подушки, так вы избежите аллергии.

Полюбите сельдерей, бананы и спаржу

Перечисленные продукты помогают урегулировать содержание калия, ведь именно этот микроэлемент контролирует уровень жидкости в организме. Чтобы уменьшить отеки вокруг глаз, добавьте в рацион клетчатку. Она содержится в отрубях, бобовых, моркови и яблоках.



Бананы могут быть полезными в борьбе с темными кругами под глазами

Масло миндаля

Сухая кожа – одна из причин возникновения темных кругов. Обезвоженная кожа вокруг глаз делает фиолетовые вены более заметными. Эффективным способом борьбы может стать обычное масло миндаля. В немй содержатся линолевая и олеиновая кислоты, которые увлажняют, уменьшают воспаление и поддерживают функцию барьера благодаря высокому содержанию витаминов В и Е, а также фитостеринов.

Пейте больше воды

Вода помогает не только хорошо себя чувствовать, но и хорошо выглядеть. Регулярно пейте в течение дня, и синяки под глазами станут незаметными. Дерматологи советуют пить теплый чай или воду комнатной температуры.

Употребляйте больше витамина С

Витамин С творит чудеса, когда речь идет о темных кругах под глазами, поэтому добавьте в свое меню брокколи, цитрусовые, ягоды, ананасы и цветную капусту. Дополнительная порция этого витамина также будет способствовать выработке коллагена.

Ешьте продукты, которые богаты железом

Если вы не употребляете мясо, поискать железо можно и в других продуктах. Обратите внимание на пищу с высоким содержанием витамина B12 – бобовые, морская капуста, шпинат и абрикосы.

Причины появления синяков под глазами

- Недосыпание, хроническая усталость.

- Недостаточное количество жидкости в организме.

- Переутомление глаз (усталость от монитора, напряженное чтение).

- Анемия (низкий гемоглобин).

- Отравление, кишечная инфекция, интоксикация при инфекционных болезнях.

- Головная боль сосудистого характера.

- Заболевания сердца и сосудов.

- Курение и злоупотребление алкоголем, энергетическими напитками.

Стоит понимать, что синяки под глазами – это диагностический критерий. Если темные круги или мешки под глазами, покраснение глаз беспокоят постоянно, то нужно пройти обследование и исключить серьезные причины.

Часто синяки и темные круги вокруг глаз – это наследственная особенность, которая может проявляться в голубоватом, зеленоватом оттенке ближе к внутреннему углу глаза – и причина тому – слишком тонкая и светлая кожа вокруг глаз.

Синяки под глазами у мужчин бывают реже, чем у женщин: это особенности строения мужской кожи на лице, она априори толще. А следовательно, постоянные темные круги под глазами мужчины должны насторожить, и никаких косметических процедур вместо обследования врача быть не должно.

Синяки под глазами у ребенка могут свидетельствовать о проблемах мозгового кровообращения, пороках сердца, кардиомиопатии, обезвоживании, усталости, истощении, инфекционном заболевании, хроническом воспалении в организме.

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