Система здравоохранения пока справляется с нагрузкой, – Ляшко

Виктор Ляшко заявил, что карантинные меры, которые ввели в Украине, ввели преждевременно. Однако это позволило предотвратить увеличение количества больных COVID-19, которые могут заболеть одновременно.

Главный санитарный врач Украины добавил, что действующая динамика заболеваний COVID-19 позволяет системе здравоохранения справляться с нагрузкой. Об этом Ляшко сообщил во время брифинга.

Что говорили ранее Пика эпидемии во время карантина быть не может, – вирусолог

Он также отметил эффективность карантина в Украине.

На данный момент введенные нами меры показывают, что в такой динамике, которая существует сегодня по количеству случаев коронавирусной болезни, а также других пневмоний вирусного бактериального генезиса, позволяет нам справляться с нагрузкой на систему здравоохранения,

– отметил Ляшко.

Отвечая на вопрос о том, когда в Украине может быть пик эпидемии, он сказал: "Я не хочу никого вводить в обманчивое ощущение безопасности – все зависит исключительно от украинцев".

Мы делаем все возможное для того, чтобы пик эпидемии был небольшим и как можно больше растянут во времени с целью уменьшения количества людей, которым понадобится одновременно проведение реанимационных мероприятий,

– пояснил главный санврач.

Важно! Минздрав пытается максимально растянуть пик заболевания коронавирусом. Ведь, когда одновременно будет болеть большое количество людей, то система здравоохранения будет перегружена, а врачей и оборудования не будет хватать, чтобы лечить всех.

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