Система здравоохранения пока справляется с нагрузкой, – Ляшко
Виктор Ляшко заявил, что карантинные меры, которые ввели в Украине, ввели преждевременно. Однако это позволило предотвратить увеличение количества больных COVID-19, которые могут заболеть одновременно.
Главный санитарный врач Украины добавил, что действующая динамика заболеваний COVID-19 позволяет системе здравоохранения справляться с нагрузкой. Об этом Ляшко сообщил во время брифинга.
Что говорили ранее Пика эпидемии во время карантина быть не может, – вирусолог
Он также отметил эффективность карантина в Украине.
На данный момент введенные нами меры показывают, что в такой динамике, которая существует сегодня по количеству случаев коронавирусной болезни, а также других пневмоний вирусного бактериального генезиса, позволяет нам справляться с нагрузкой на систему здравоохранения,
– отметил Ляшко.
Отвечая на вопрос о том, когда в Украине может быть пик эпидемии, он сказал: "Я не хочу никого вводить в обманчивое ощущение безопасности – все зависит исключительно от украинцев".
Мы делаем все возможное для того, чтобы пик эпидемии был небольшим и как можно больше растянут во времени с целью уменьшения количества людей, которым понадобится одновременно проведение реанимационных мероприятий,
– пояснил главный санврач.
Важно! Минздрав пытается максимально растянуть пик заболевания коронавирусом. Ведь, когда одновременно будет болеть большое количество людей, то система здравоохранения будет перегружена, а врачей и оборудования не будет хватать, чтобы лечить всех.
Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировали 2 777 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умерли 83 человека, впрочем выздороветь удалось 89 больным.
- В Украине продолжается общенациональный карантин – до 24 апреля, однако его могут продлить до начала мая. Кроме того, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации.
- Больше всего больных в Черновицкой области. Там COVID-19 заболели 432 человека.
- С 6 апреля в Украине начали действовать новые карантинные ограничения.
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