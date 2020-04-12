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Система здравоохранения пока справляется с нагрузкой, – Ляшко

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Ляшко о нагрузке на системы здравоохранения / Пресс-служба Кабмина

Виктор Ляшко заявил, что карантинные меры, которые ввели в Украине, ввели преждевременно. Однако это позволило предотвратить увеличение количества больных COVID-19, которые могут заболеть одновременно.

Главный санитарный врач Украины добавил, что действующая динамика заболеваний COVID-19 позволяет системе здравоохранения справляться с нагрузкой. Об этом Ляшко сообщил во время брифинга.

Что говорили ранее Пика эпидемии во время карантина быть не может, – вирусолог

Он также отметил эффективность карантина в Украине.

На данный момент введенные нами меры показывают, что в такой динамике, которая существует сегодня по количеству случаев коронавирусной болезни, а также других пневмоний вирусного бактериального генезиса, позволяет нам справляться с нагрузкой на систему здравоохранения,
– отметил Ляшко.

Отвечая на вопрос о том, когда в Украине может быть пик эпидемии, он сказал: "Я не хочу никого вводить в обманчивое ощущение безопасности – все зависит исключительно от украинцев".

Мы делаем все возможное для того, чтобы пик эпидемии был небольшим и как можно больше растянут во времени с целью уменьшения количества людей, которым понадобится одновременно проведение реанимационных мероприятий,
– пояснил главный санврач.

Важно! Минздрав пытается максимально растянуть пик заболевания коронавирусом. Ведь, когда одновременно будет болеть большое количество людей, то система здравоохранения будет перегружена, а врачей и оборудования не будет хватать, чтобы лечить всех.

Коронавирус в Украине: главное

  • По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировали 2 777 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умерли 83 человека, впрочем выздороветь удалось 89 больным.
  • В Украине продолжается общенациональный карантин – до 24 апреля, однако его могут продлить до начала мая. Кроме того, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации.
  • Больше всего больных в Черновицкой области. Там COVID-19 заболели 432 человека.
  • С 6 апреля в Украине начали действовать новые карантинные ограничения.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Эпидемия Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Здоровье Лечение
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