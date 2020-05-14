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Ситуация стабильно тяжелая, – мэр Черновцов о нехватке коек в больницах для больных COVID-19

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В Черновцах не хватает коек для больных коронавирусом
В Черновцах не хватает коек для больных коронавирусом / AP

Городской глава Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что в городе стабильно тяжелая динамика заболеваемости коронавирусом. Городские больницы заполнены и ситуация не идет на улучшение.

Несмотря на это, 13 мая областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила снять все ограничения, которые были вне решения правительства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на слова Каспрука в эфире одного из телеканалов.

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Мэр города рассказал, что ситуация в больницах обостряется. В медицинских учреждениях уже не хватает коек и приходится искать место, где добавить еще по крайней мере несколько десятков койкомест для того, чтобы продолжать принимать больных с тяжелыми симптомами.

Стабильно тяжелая динамика. На сегодня у нас городские больницы заполнены, пробуем где-то там запихнуть дополнительные несколько десятков коек, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелыми случаями пневмонии,
– сказал Каспрук.

В Черновцах едва ли не самая сложная эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Украине, и по состоянию на 14 мая общее количество инфицированных в области превышает 2,5 тысячи, 1 936 из которых активные. 464 пациентов уже успели выздороветь, но 89 человек умерли.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Больница Новости Черновцов Новости Здоровье Здоровье Лечение
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