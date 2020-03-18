Ситуация крайне серьезная, – обращение Емца к украинцам

Глава Минздрава Илья Емец обратился к гражданам Украины, чтобы объяснить введение усиленных ограничений во время карантина.

Обращение Ильи Емца появилось на сайте Министерства здравоохранения.

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Илья Емец считает, что многие украинцы воспринимают введенные меры безопасности легкомысленно, поэтому пренебрегают установленными правилами.

Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких. Запомните: карантин – это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома,

– заявил глава Минздрава.

Емец добавил, что "самоизоляция – это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру". Следовательно, он призывает украинцев не быть равнодушными к друзьям и знакомым и "пропагандировать" домашний режим.

Власть делает очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится. Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг – защитить украинский народ,

– добавил он.

По состоянию на 18 марта, в Украине зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом и 2 летальных случая из-за болезни.



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