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Ситуация на судне El Venizelos критическая: 70% украинского экипажа уже могли заразиться

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На греческом лайнере El Venizelos, где выявили случаи коронавируса, находятся не менее 30 украинцев. Ситуация на судне критическая, больные с температурой лежат просто на полу, греческие власти не помогают.

Об этом сообщил одессит Влад Федоров, который находится на судне, пишет Teza.

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Известно, что на судне находятся 30 моряков-украинцев.

По словам Влада, 30-40 человек лежат на корабле с температурой. Их почти никак не лечат. Бортовой врач говорит, что коронавирусом уже могли заболеть 70% команды судна. Пока тесты обнаружили коронавирус у 20-ти человек.

Греческие власти пока никак не помогают больным морякам. И не позволяют им покидать корабль.

Украинские дипломаты по словам Влада, пока только шлют слова поддержки в мессенджерах.

Известно, что несколько дней назад с корабля El Venizelos эвакуировали гражданина Швейцарии в тяжелом состоянии и симптомами коронавируса: температура, тяжелое дыхание, лихорадка.

Что известно о коронавирусе на судне El Venizelo?На лайнере находяься граждане 13 стран, а сам экипаж судна состоит примерно из 400 человек. Украинский фонд помощи морякам "Ассоль" сообщает, что на борту лайнера около 30 украинцев. Однако греческие СМИ пишут, что на борту около 82 наших граждан.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Водный транспорт Греция Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение
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