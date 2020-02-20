Ситуация в Новых Санжарах: все, что известно

В поселке Новые Санжары, что на Полтавщине, еще с вечера местные протестуют против размещения там эвакуированных из Китая украинцев. Активисты перекрыли въезды в поселки своими автомобилями, грузовиками и даже тракторами, а позже вспыхнули столкновения с силовиками.

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами уже прибыл в Харьков, а в ближайшие несколько часов их должны доставить в Новые Санжары.

К слову: В Новых Санжарах начались столкновения между полицией и противниками эвакуации украинцев из Китая: видео

Местные жители против, чтобы эвакуированные отбывали карантин в Санжарах

Местные жители начали собираться на протест еще вечером в среду, 19 февраля. Они против того, чтобы на карантин эвакуированных помещали в их поселке.

Причин, почему жители Санжар выступают против, несколько:

они боятся заразиться коронавирусом;

местные уверены, что такая дурная слава негативно скажется на репутации курортного поселка;

банальная нехватка информации о том, что на самом деле планирует делать власть.

Пожалуй, самой важной является последняя причина. Недостаток информации лишь становится поводом для распространения фейков. Самый популярный из них о том, что в Новые Санжары якобы везут заведомо больных коронавирусом людей. На самом же деле ни у одного из эвакуированных не обнаружено симптомов болезни.

Важно! Почему не стоит поддаваться панике и почему украинцы из Уханя не представляют опасности – читайте в материале 24 канала.

Еще одним популярным фейком является то, что якобы когда в военном госпитале поместят эвакуированных, то на карантин в течение 14 дней будет закрыт весь поселок.

Распространять фейки взялись как местные активисты, так и средства массовой информации. Из-за недостатка информации местные убеждены, что они "должны защищать свой поселок". Поэтому обещают стоять до последнего.

Силовики в Новых Санжарах

Еще с самого утра четверга в Новые Санжары начали съезжаться полиция и Национальная гвардия Украины. Вместе с автобусами силовиков в маленький поселок на Полтавщине привезли и военную технику, в частности бронеавтомобили.

Интересно: Эвакуированные из Китая украинцы сошли с самолета: видео

В полиции рассказали, что во время проведения акции протестующие заблокировали дорогу. Когда правоохранители пытались ее разблокировать, некоторые из протестующих начали оказывать сопротивление.

Чтобы прекратить правонарушения правоохранители провели беседы с наиболее агрессивно настроенными протестующими. Глава Нацполиции Полтавщины Иван Выгивский призвал участников акции не нарушать закон.



В Новые Санжары съехались целые колонны полиции и Нацгвардии / скриншот

Стычки местных с правоохранителями

По прибытии в поселок, правоохранители пытались расчистить въезды к нему. Как следствие, вспыхнули стычки с местными.

К слову: В Новые Санжары стянули Нацгвардию и бронетехнику из-за протестов: комментарий местного жителя

Когда они немного утихли, правоохранители принялись расталкивать автомобили, которые перекрывали въезды в Новые Санжары. Сначала собственными силами, а затем их оттягивали бронетранспортерами.

В социальных сетях начали писать о задержании протестующих. Впрочем, полиция уверяет, что задерживали только нарушителей и то исключительно для беседы. Потом всех отпустили.

Столкновения местных жителей и правоохранителей в Новых Санжарах: смотрите видео

Что известно о Новых Санжарах?Поселок в Полтавской области, центр Новосанжарского района. Количество населения лишь немного превышает 8 тысяч человек. Расположен он всего в 35 километрах от Полтавы.



Эвакуированных намерены разместить в медицинском центре "Новые Санжары", расположенном в поселке. Он принадлежит Национальной гвардии Украины.

Новые Санжары Полтавской области: смотрите карту

Эвакуация украинцев из Уханя: коротко о главном

В среду, 20 февраля, самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину сначала в Борисполь, а потом полетел в Харьков. Оттуда они специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции будут доставлены на территорию медцентра "Новые Санжары".

Из Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не имели шансов даже те, кто лишь простудился. Пока они будут под карантином в течение 14 дней, санаторий будет находиться под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности.