Скалецкая две недели проведет в обсервации вместе с эвакуированными украинцами: детали

Глава министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая объявила, что следующие 14 дней проведет в одном помещении с эвакуированными из Китая украинцами. Она надеется, что ее присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и оставшуюся часть страны.

Об этом она написала на своей фейсбук-странице. По ее словам, в Минздраве тщательно готовились к эвакуации и подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

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Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди – наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности,

– отметила Скалецкая.

Она признала, что сегодняшние события – паника и неприятие, негатив и агрессия поразили ее. Министр попросила выразить поддержку эвакуированным украинцам, а также поблагодарила тех, кто работал над эвакуацией – экипаж самолета, медиков и всю команду сопровождения.

В то же время, Зоряна Скалецкая обратилась к своей дочери, которой завтра исполнится 10 лет и пообещала отпраздновать день рождения позже.

Столкновения в Новых Санжарах: основное

Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступали против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.

Утром 20 февраля в поселок съехались полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.

В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камни в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.

Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов кононавируса или иной простуды.

На карантине в Новых Санжарах будут находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете. В помещении медцентра будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.

Столкновения протестующих и полиции в Новых Санжарах: видео