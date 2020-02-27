Скалецкая назвала причины, почему эвакуированных из Китая не поселили в "Феофанию"

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объяснила, почему эвакуированных украинцев и иностранцев из Китая не поселили в элитную клинику "Феофания" в Киеве.

Вопросы о "Феофании" зародились в социальных сетях, когда интернет-юзеры начали интересоваться этим в комментариях к публикациям об эвакуации людей из Уханя.

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Как рассказала Скалецкая "Украинской правде", власть искала заведения, где была бы возможность разместить здоровых людей и то количество, которое будет эвакуировано вместе с сопровождающими лицами.

Также одними из критериев выбора места была возможность изоляции, организации охраны объекта и обеззараживания сточных систем дезинфектантами.

Скалецкая заявила, что "Феофания" не подходит по одному из этих критериев и там постоянно находится большое количество пациентов.

"Здоровые граждане не нуждаются в госпитализации в "Феофанию", которая работает в режиме оказания круглосуточной медицинской помощи" – добавила она.

Возвращение украинцев из Уханя: главное

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев.

Возвращали в Украину только здоровых людей без признаков респираторных заболеваний.

Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никого не имеет возбудителя коронавирус Covid-2019.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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