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Скалецкая оставила обсервацию и покинула Новые Санжары

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Зоряна Скалецкая покинула санаторий Новые Санжары / Фотобанк 24 канала

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая несмотря на то, что заявила о готовности находиться вместе с эвакуированными на обсервации, пока покинула Новые Санжары.

В пресс-службе Кабмина подтвердили, Зоряна Скалецкая в Новых Санжарах не остается. В то же время, госпожа Скалецкая будет участвовать в брифинге в 15.00.

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Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям и с ними пообщаться,
– сообщил представитель заведения Новые Санжары Александр Блинов.

Также он отметил, что министр вернется на обсервацию, однако когда – "надо у нее спросить". К тому же, кроме Скалецкой в заведении останутся еще три представителя МОЗ.

Мы ей сделаем домик, человеку надо работать,
– рассказал начальник медучреждения.

Он также отметил, что несмотря на карантинный режим, министр может покинуть территорию санатория в любой момент, по крайней мере, пока она не пообщалась с эвакуированными.

Она может. И я буду идти домой,
– сказал Блинов.

Столкновения в Новых Санжарах: основное

  • Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступали против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.
  • Утром 20 февраля к поселку съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
  • В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.
  • В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо. Им оказывают помощь медики.
  • Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.
  • Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов коронавируса или иной простуды.
  • На карантине в Новых Санжарах находятся 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете. В помещении медцентра будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус 2020 Новые Санжары Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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