Скалецкая отреагировала на вспышку коронавируса в Италии

Италия становится эпицентром коронавируса в Европе. От последствий вируса умер уже четвертый человек. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что Минздрав ежедневно мониторит ситуацию в Италии, где находится много украинцев.

В эфире 24 канала она рассказала, что Минздрав будет действовать однозначно одинаково со всеми странами Европы по ситуации в Италии.

Время: В Италии умер четвертый человек, у которого обнаружили коронавирус

"Если будут введены те или иные правила обследования граждан, которые прибывают из Италии и любое другое относительно пересечения границы, мы будем действовать одинаково и согласованно в рамках международных санитарных правил для того, чтобы не превышать наши полномочия", – отметила Скалецкая.

Мы мониторим ситуацию ежедневно и согласовываем со всеми нашими коллегами из Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы одинаково реагировать на ситуацию,

– отметила министр.

Комментарий Зоряны Скалецкой о коронавирусе: видео

Что известно о коронавирусе в Италии: коротко

В Италии резко начало расти количество больных на коронавирус.

По состоянию на 23 февраля уже известно о 113 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации.

Из-за этого итальянское правительство объявило чрезвычайные меры. Так, в Венеции отменили карнавал, а соседняя Австрия временно приостановила железнодорожное сообщение.

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт.

За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала