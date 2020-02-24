Скалецкая отреагировала на вспышку коронавируса в Италии
Италия становится эпицентром коронавируса в Европе. От последствий вируса умер уже четвертый человек. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что Минздрав ежедневно мониторит ситуацию в Италии, где находится много украинцев.
В эфире 24 канала она рассказала, что Минздрав будет действовать однозначно одинаково со всеми странами Европы по ситуации в Италии.
Время: В Италии умер четвертый человек, у которого обнаружили коронавирус
"Если будут введены те или иные правила обследования граждан, которые прибывают из Италии и любое другое относительно пересечения границы, мы будем действовать одинаково и согласованно в рамках международных санитарных правил для того, чтобы не превышать наши полномочия", – отметила Скалецкая.
Мы мониторим ситуацию ежедневно и согласовываем со всеми нашими коллегами из Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы одинаково реагировать на ситуацию,
– отметила министр.
Комментарий Зоряны Скалецкой о коронавирусе: видео
Что известно о коронавирусе в Италии: коротко
- В Италии резко начало расти количество больных на коронавирус.
- По состоянию на 23 февраля уже известно о 113 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации.
- Из-за этого итальянское правительство объявило чрезвычайные меры. Так, в Венеции отменили карнавал, а соседняя Австрия временно приостановила железнодорожное сообщение.
- Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт.
- За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.
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