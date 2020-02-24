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Скалецкая отреагировала на вспышку коронавируса в Италии

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Зоряна Скалецкая / 24 канал

Италия становится эпицентром коронавируса в Европе. От последствий вируса умер уже четвертый человек. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что Минздрав ежедневно мониторит ситуацию в Италии, где находится много украинцев.

В эфире 24 канала она рассказала, что Минздрав будет действовать однозначно одинаково со всеми странами Европы по ситуации в Италии.

Время: В Италии умер четвертый человек, у которого обнаружили коронавирус

"Если будут введены те или иные правила обследования граждан, которые прибывают из Италии и любое другое относительно пересечения границы, мы будем действовать одинаково и согласованно в рамках международных санитарных правил для того, чтобы не превышать наши полномочия", – отметила Скалецкая.

Мы мониторим ситуацию ежедневно и согласовываем со всеми нашими коллегами из Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы одинаково реагировать на ситуацию,
– отметила министр.

Комментарий Зоряны Скалецкой о коронавирусе: видео

Что известно о коронавирусе в Италии: коротко

  • В Италии резко начало расти количество больных на коронавирус.
  • По состоянию на 23 февраля уже известно о 113 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации.
  • Из-за этого итальянское правительство объявило чрезвычайные меры. Так, в Венеции отменили карнавал, а соседняя Австрия временно приостановила железнодорожное сообщение.
  • Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт.
  • За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.

коронавірус
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Украины Китай Коронавирус 2020 Медицина Новости Здоровье Здоровье
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