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Скалецкая ответила, что Украина готова к вспышке коронавируса

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Зоряна Скалецкая / Getty images

В Украине врачи готовы оказать медицинскую помощь больным острыми респираторными заболеваниями, в том числе и коронавирусом.

Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире 24 канала. По ее словам, коронавирус аналогично лечится как и другие острые респираторные заболевания – снимается симптоматика, то есть температура, кашель и так далее.

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"На сегодня в наших больницах подготовлены боксы, например, мы говорим о Полтаве, там есть шесть инфекционных боксов для того, чтобы размещать людей с такими симптомами", – отметила она.

Несмотря на то, что во многих регионах Украины повышен эпидемиологический порог гриппа, врачи к реагированию и оказанию любой медицинской помощи в борьбе с острыми респираторными заболеваниями – готовы. Местным властям давалось задание провести анализ и мониторинг, и сейчас мы делаем очередной срез ситуации, отчетности для того, чтобы иметь понимание, какие указания и помощь еще можно предоставить,
– отметила Скалецкая.

К слову, о готовности Украины к возможному вспышки коронавируса заявил и премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он объяснил: "Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей. Причин для паники нет!".

Комментарий Зоряны Скалецкой относительно вспышки коронавируса: видео

Коронавирус из Китая: последние новости

  • По состоянию на 24 февраля от коронавируса умерли 2 619 человек. Общее количество инфицированных – 79 360 человек по всему миру. Есть и те, кто выздоровел – их более 25 тысяч человек. Большинство случаев инфицирования зафиксировали на материковом Китае.
  • Коронавирус 2019-nCoV подтвердили у двух украинцев. Они являются членами экипажа судна "Diamond Princess", который отправили на карантин у берегов Японии.
  • 20 февраля Украина эвакуировала своих граждан из места распространения коронавируса – китайского города Ухань. В целом удалось эвакуировать 45 украинцев и 27 иностранцев. Все они здоровы и симптомов заболевания не имеют.
  • Одним из эпицентром заболевания стала и Италия. Там наличие коронавируса Covid-2019 подтвердили у 157 человек, а от осложнений умерли 4 человека. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.

Все новости о украинцах в обсервации и все, что нужно знать о коронавирусе Covid-19 – читайте в материалах 24 канала.

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Автор: Юлия Гилей
Теги: Новые Санжары Коронавирус 2020 Новости Украины Зоряна Скалецкая Китай Медицина Здоровье
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