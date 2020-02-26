Скалецкая рассказала, доплачивают ли ей за работу в обсервации

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая рассказала, как проходят ее будни в обсервации в "Новых Санжарах". Также она ответила, доплачивают ли ей за пребывание там.

День Зоряны Скалецкой начинается и заканчивается с общения с журналистами, об этом она заявила во время интервью телеканалу Радио Свобода.

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В рабочее время у меня много телефонных звонков, совещаний по скайпу, так было вчера и позавчера. В министерстве много дел, которые нужно контролировать, раздавать задания,

– рассказала Министр здравоохранения.

Как говорит глава Минздрава, за пребывание в обсервации ей не доплачивают. Впрочем, она уверена, что "государство и так ценит министров".

Также она рассказала, что находит взаимопонимание с эвакуированными из Уханя. По ее словам, у них все в порядке и они всем довольны. Проблемы, которые возникают – являются обычными и бытовыми, например, сломался переходник или нужен адаптер к розетке.

Признаков ОРВИ ни у кого нет, следовательно, причин волноваться тоже нет.

Что нужно знать о столкновениях в Новых Санжарах: коротко

Вечером 19 февраля несколько сотен жителей поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты. Они выступали против размещения в их санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась, приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.

Местные в это время перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.

Вечером 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Позор". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человек и открыла 6 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили.



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