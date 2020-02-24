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Скалецкая в защитном костюме встретилась с эвакуированными: фото

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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая встретилась и поговорила с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами.

Министр здравоохранения рассказала, что все эвакуированные здоровы и не имеют симптомов ОРВИ.

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Зоряна посетила комнаты на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары", где находятся эвакуированные из Китая.


Скалецкая поговорила с эвакуированными из Китая украинцами/Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

 
 
Зоряна Скалецькая
“Мой костюм – обязательное требование эпидемиологов, нарушать которое я не имею права. Благодарна всем, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они тоже понимают и придерживаются всех правил. Чувствуем себя единой командой”.

Министр отметила, что единственные жалобы, которые она услышала, касаются разве что некоторых бытовых вопросов. И они вместе работают над тем, чтобы обсервация в Новых Санжарах стала более комфортной.

Главное об эвакуации украинцев из-за коронавируса Covid-2019

  • По состоянию на 24 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 619 человек. Общее количество инфицированных – 79 360 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 25 тысяч человек.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.
  • Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никто не имеет возбудителя коронавируса Covid-2019.
  • Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Коронавирус 2020 Новые Санжары Зоряна Скалецкая
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