Скалецкая заявила, что после контакта с эвакуированными не выходила за пределы санатория: видео

Зоряна Скалецкая прокомментировала слухи о том, что она якобы покинула стены санатория, где она решила остаться с эвакуированными из Уханя в течение 14-дневной обсервации. По словам главы Минздрава, после контакта с людьми в изоляции она не покидала стены медучреждения "Новые Санжары".

В коротком ролике, который министр здравоохранения разместила в социальных сетях, Зоряна Скалецкая призналась, что была удивлена после того, как увидела в сети громкие заголовки о своем отъезде из санатория после встречи с эвакуированными.

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По ее словам, она днем в пятницу, 21 февраля, зашла на территорию санатория "Новые Санжары", где находится и откуда сможет выйти только вместе со всеми после завершения срока обсервации.

Кроме того, на своей странице в Фейсбуке журналист Александр Махов, который также отправился эвакуировать людей из Китая и сейчас находится в обсервации, опубликовал фото с Зоряной Скалецкой.

Журналист отметил, что министр живет в таких же условиях, что и другие люди.

"Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на санбазе Нацгвардии вместе с эвакуированными из Китая в одном здании. Условия такие же, как и у всех остальных. Ест то же, что и мы. Провела дистанционно занятия для студентов. Днем селекторное совещание. Так же дистанционно. Вечером встреча с эвакуированными", – уверяет Махов.

Столкновения в Новых Санжарах: основное

Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступали против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.

Утром 20 февраля по поселка съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.

В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.

В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо . Им оказывают помощь медики.

. Им оказывают помощь медики. Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.

Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного из эвакуированных нет никаких симптомов коронавируса или иной простуды.

На карантине в Новых Санжарах находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей в самолете.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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