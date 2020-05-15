Скандал с неэффективными украинскими тестами: производитель понесет уголовную ответственность

ПЦР-тесты украинского производства от фирмы "Укргентех" признали неэффективными. В случае, если производитель изменил данные в документах, его ждет ответственность перед законом.

На рынок эти тест-системы попали после заключения Государственной службы по контролю за лекарственными средствами. Об этом заявил Максим Степанов на ежедневном брифинге, пишет 24 канал.

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Допуск на продажу и соответственно, использование дали на основе документов. Как сказал Степанов, была предоставлена информция о прохождении испытаний.

После настройки лабораторий и техники под эти ПЦР-тесты, в большинстве украинских городов не было проблем. Однако, они все же возникли в Киевской референс-лаборатории. После этого Центр общественного здоровья Минздрава забраковал их.

Важный нюанс. Во время проверки технологи установили, что чувствительность и специфичность тестов не соответствует значению, которые были заявлены производителем. Опасность в том, что тесты могли показывать отрицательное значение, тогда когда исследуемый материал содержал коронавирус.

На данный Гослекслужба, которая и выдавала разрешение на использование тестов, проводит внеплановую проверку и передала эти ПЦР-тесты в независимую лабораторию. После соответствующих отчетов будет принято решение. В случае доказательства подделки данных в сертификационной документации, производитель будет нести ответственность. В том числе и уголовную.

Производитель несет полную ответственность за использование этих систем, в том числе и уголовную,

– подчеркнул в конце концов Степанов.