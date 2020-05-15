24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Скандал с неэффективными украинскими тестами: производитель понесет уголовную ответственность

- Читати новину українською
Скандал с неэффективными украинскими тестами: производитель понесет уголовную ответственность
/ unsplash.com

ПЦР-тесты украинского производства от фирмы "Укргентех" признали неэффективными. В случае, если производитель изменил данные в документах, его ждет ответственность перед законом.

На рынок эти тест-системы попали после заключения Государственной службы по контролю за лекарственными средствами. Об этом заявил Максим Степанов на ежедневном брифинге, пишет 24 канал.

Перед этим Тесты на COVID-19 украинского производителя признали неэффективными: заключение МОЗ

Допуск на продажу и соответственно, использование дали на основе документов. Как сказал Степанов, была предоставлена информция о прохождении испытаний.

После настройки лабораторий и техники под эти ПЦР-тесты, в большинстве украинских городов не было проблем. Однако,  они все же возникли в Киевской референс-лаборатории. После этого Центр общественного здоровья Минздрава забраковал их.

Важный нюанс. Во время проверки технологи установили, что чувствительность и специфичность тестов не соответствует значению, которые были заявлены производителем. Опасность в том, что тесты могли показывать отрицательное значение, тогда когда исследуемый материал содержал коронавирус.

На данный Гослекслужба, которая и выдавала разрешение на использование тестов, проводит внеплановую проверку и передала эти ПЦР-тесты в независимую лабораторию. После соответствующих отчетов будет принято решение. В случае доказательства подделки данных в сертификационной документации, производитель будет нести ответственность. В том числе и уголовную.

Производитель несет полную ответственность за использование этих систем, в том числе и уголовную,
– подчеркнул в конце концов Степанов.

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза