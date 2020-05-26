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Скандал с ПЦР-тестами в Днепре: за главу лабораторного центра возьмется полиция

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Скандал с ПЛР-тестами в Днепре: Александра Штепу уволили
Как искажали тесты на коронавирус в Днепре

Руководителя лабораторного центра в Днепре Александра Штепу 22 мая отстранили. Все из-за нарушения в системе тестирования на COVID-19. Дело передали правоохранителям.

Из статистики были исключены два дня, которые проверяла лаборатория Днепропетровского областного центра. Об этом заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, сообщает 24 канал.

К теме Результаты умышленно подделали, – глава Днепропетровской ОГА о скандале с ПЦР-тестами

Что известно о манипуляции с тестами в Днепре

  • Недавно Минздрав проводил проверку в лабораторном центре Днепра.
  • Комиссия установила, что руководитель центра Александр Штепа искажал результаты тестов на коронавирус и предоставлял ложные результаты. Вероятно, это делали умышленно.
  • В Минздраве приняли решение об отстранении руководителя лабораторного центра. Дело передали в правоохранительные органы. Полиция должна дать оценку действиям должностных лиц.
  • Штепу уволили 22 мая и в тот же день назначили нового человека. Минздрав временно назначил на эту должность Инну Похмурко, которая была заместительницей директора, заведующего отделом физических и химических факторов.

Подробнее об этой ситуации смотрите в видео 24 канала с главой Днепропетровской ОГА Святославом Олийныком:

тести на коронавірус
Какие бывают тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Виктор Ляшко Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Тесты на коронавирус Новости Днепра Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Новости политики
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