Скандал с ПЦР-тестами в Днепре: за главу лабораторного центра возьмется полиция

Руководителя лабораторного центра в Днепре Александра Штепу 22 мая отстранили. Все из-за нарушения в системе тестирования на COVID-19. Дело передали правоохранителям.

Из статистики были исключены два дня, которые проверяла лаборатория Днепропетровского областного центра. Об этом заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, сообщает 24 канал.

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Что известно о манипуляции с тестами в Днепре

Недавно Минздрав проводил проверку в лабораторном центре Днепра.

Комиссия установила, что руководитель центра Александр Штепа искажал результаты тестов на коронавирус и предоставлял ложные результаты. Вероятно, это делали умышленно.

В Минздраве приняли решение об отстранении руководителя лабораторного центра. Дело передали в правоохранительные органы. Полиция должна дать оценку действиям должностных лиц.

Штепу уволили 22 мая и в тот же день назначили нового человека. Минздрав временно назначил на эту должность Инну Похмурко, которая была заместительницей директора, заведующего отделом физических и химических факторов.

Подробнее об этой ситуации смотрите в видео 24 канала с главой Днепропетровской ОГА Святославом Олийныком:



Какие бывают тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала