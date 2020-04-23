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Скандал из-за костюмов для врачей: в Минздраве ответили на обвинения

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Минздрав ответил на обвинения Устиновой / afp.com / Иллюстративное фото

Накануне Александра Устинова заявила, что Минздрав закупил защитные костюмы для врачей на 40% дороже. В министерстве уже отреагировали на обвинения депутата.

По словам заместителя министра Светланы Шаталовой, защитные медицинские костюмы отечественных производителей не соответствовали требованиям, сообщает "Укринформ".

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Мол, по выводам Госпотребслужбы, эта одежда рабочая и не имеет полной изоляции.

Что касается именно украинских производителей – мы бы с удовольствием покупали украинское, если бы было подтверждение соответствия стандартам,
– подчеркнула Шаталова.

Она также заверила, что Минздрав поддерживает украинских производителей. И подчеркнула, что этот вопрос нужно обязательно сдвинуть с места и подготовиться к будущим вызовам.

Заместитель главы Минздрава о скандале вокруг костюмов для врачей: смотрите видео

Скандал из-за медицинских костюмов: что известно

Ранее появилась информация о том, что Минздрав закупил одноразовые костюмы для врачей за 488 гривен за одну единицу. Хотя украинские производители предлагали почти вдвое меньшую цену. А международные организации – примерно за 300 гривен.

Нардеп от "Голоса" Александра Устинова подчеркнула, что экономия могла составить 13,7 миллиона гривен, так что появилась бы возможность приобрести еще 50 тысяч костюмов. Однако, министр здравоохранения Максим Степанов отказался подписывать эти документы.

Депутат также отметила, что о фирме-победительнице и ее владельцах почти ничего не известно. 99% их тендеров – защита от коронавируса.

Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Медицина Новости Здоровье Здоровье Коррупция Скандал Министерство здравоохранения Украины
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