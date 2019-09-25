Скандал в МЗ: грозит ли Скалецкая реформам Супрун и ее команде

Работники Министерства здравоохранения Украины заявляют об угрозе срыва медицинской реформы и политических притеснениях. Руководство Минздрава уверяет, что нет ни притеснений, ни угрозы срыва реформы. Что происходит и кто говорит правду – разбирались журналисты 24 канала.

Какой скандал разгорается в команде нового министра здоровья Зоряны Скалецкой и что может помочь его урегулировать – давайте изучать вместе.

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Почему в Минздраве назревает скандал

Потому что в отношениях руководящей команды министра Зоряны Скалецкой и работников директоратов министерства что-то очевидно пошло не так. Настолько не так, что госслужащие даже написали письмо премьер-министру, чтобы тот выступил посредником в диалоге между сотрудниками одного министерства.

В публичной плоскости скандал начался с совещания, которое состоялось 23 сентября. Его созвали после того, как новоназначенный заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук (который сейчас исполняет обязанности министра, пока Скалецкая участвует в заседании ассамблеи ООН) предложил написать заявление на увольнение гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой. Она ему отказала. Во время встречи с работниками Минздрава Загрийчук подтверждает свои намерения уволить Сухорукову из-за "разного видения" и убеждает коллектив остаться и не увольняться. Запись этой встречи опубликовали СМИ. После этого более 40 работников министерства подписали открытое письмо Гончаруку.

Что говорят чиновники?

Что есть риск срыва медицинской реформы из-за действий нового руководства МЗ. Что видят давление на руководство директоратов министерства, которое можно считать политически мотивированным. Что отдельным работникам предлагают увольняться из-за разного видения работы в ведомстве.

Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям". Украинцы имеют право знать, что действия руководства внутри министерства кардинально отличаются от того, что попадает в публичные заявления,

– написано в письме.

Также госслужащие заявляют, что "работа министерства фактически парализована последние 3,5 недели". В тексте сообщается о проблемах с подписями по закупкам и поставкам лекарств, закупкам машин экстренной медицинской помощи, приостановлению процесса автономизации нескольких медучреждений, блокированию решений для работы Национальной службы здоровья и тому подобное.

Что говорит руководство Минздрава?

Что не о чем беспокоиться – реформу никто не сворачивает, политического давления никто не делает. Руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая в ответ на письмо анонсировала аудит всех работников ведомства, но подчеркивает, что это не означает свертывания реформ ее предшественницы Ульяны Супрун.

Аудит – честная оценка работы. И нашу работу тоже потом будут оценивать. Однако наше решение вызвало ряд заявлений и необоснованных обвинений, что мы что-то сворачиваем. Хотя я несколько раз подчеркивала – реформы и курс государства определены и их никто не собирается сворачивать,

– написала Скалецкая.

При этом она подчеркнула, что ждет все стороны "заявлений" к себе на встречу сразу после возвращения из США.

После обнародования записи со скандального совещания и открытого письма к главе правительства от работников МЗ, Загрийчук подтвердил, что действительно предлагал уволиться Сухоруковой. Но не просто так, а потому что после проведения проверок в ведомстве к ней возникло много вопросов.

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"Я с ней поговорил – не заставлял, не угрожал, просто сказал, что наши взгляды не совпадают. В ее директорате работают порядочные и профессиональные люди, но те задачи, которые ставились предыдущим руководством, вредят системе здравоохранения", – сказал Загрийчук .

Вместе с тем советник по вопросам коммуникаций министра здравоохранения Дмитрий Раимов называет и письмо к премьеру, и все заявления работников министерства – чистой политикой. По его словам выходит, что так они реагируют на обещанный аудит, который должен состояться в Минздраве и который пугает местных госслужащих. Он отдельно отмечал этом во время общения с журналистами. Хотя объяснить, кто и как будет контролировать проведение этого аудита, когда он состоится и какие будет иметь последствия, Раимов так и не смог.

Что говорит премьер?

Что обязательно во всем разберется.

Я уважаю право на высказывание своей позиции каждого работника МЗ. Уверен, что ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен с должности без надлежащих оснований,

– заявил Алексей Гончарук.

Он также заверил, что верит и в профессионализм Скалецкой, и в то, что она справедливо разберется в той ситуации, которая сложилась в том министерстве, за которое она отвечает.

Чем это все может завершиться?

Судя по всему – аудитом. Пока – это единственное, что четко понятно. Как он будет выглядеть и чем закончится, возможно, сможет объяснить сама Скалецкая после своего возвращения.

Поможет ли он решить проблемы с координацией и коммуникацией, которые существуют в ведомстве, пока неизвестно.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что сейчас в министерстве высшее руководство ограничило доступ сотрудников к себе, а коммуникация с новым министром почти заблокирована – по данным Супрун, ее почти полностью контролирует Раимов.

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Кроме того, активисты общественных организаций, связанных с медициной, уже обращали внимание на то, что в Минздрав могут вернуться довольно скандальные личности, которые могут возродить старые коррупционные схемы.

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По словам активистов, среди советников новой главы Минздрава есть люди, которые были причастны к схемам хищения госсредств в период руководства министерством Раисы Богатыревой.

Чтобы получить окончательные ответы о том, как будет развиваться ситуация дальше, необходимо дождаться возвращения министра в Украину. Поэтому мы продолжаем следить за ситуацией.