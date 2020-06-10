Скарлатина – болезнь 16 века, которая бытует до сих пор. Раньше эту болезнь называли пурпурной лихорадкой, а вылечить ее до появления антибиотиков было очень трудно. Недуг часто поражает детей. Может быть едва заметным, или же создать немало проблем для здоровья.

История болезни

До 16 века скарлатину не определяли как отдельный недуг. Часто ее путали с другими кожными болезнями из-за обманчивой сыпи на коже и во рту. Впервые скарлатину выделил итальянский медик Джованни Филиппо Инграссиас. В 1550 годах он описал заболевание и определенные его симптомы.

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Скарлатина – что это? Острое антропонозное инфекционное заболевание группы стрептококковых инфекций, которое проявляется интоксикацией, гнойным поражением миндалин ротоглотки и характерной сыпью. Источник инфекции – больной человек или бактерионоситель.

Возникновение названия "пурпурная лихорадка"

Британский врач Томас Сиденгам в 17 веке пытался реформировать медицину Англии, поэтому и получил прозвище "английский Гиппократ". Именно Сиденгам впервые описал клиническую картину скарлатины. А из-за цвета высыпаний дал болезни название "пурпурная лихорадка". На английском "пурпурный" будет "scarlet". Отсюда и современное название недуга – скарлатина.

А уже в 20 веке красная лихорадка превратилась в болезнь больших городов: кое-где летальность от этой болезни достигала 25%.

Антибиотик от недуга

Британский бактериолог Александр Флеминг в 1928 году изобрел первый известный в мире антибиотик пенициллин. За это и получил нобелевскую премию. Случайное изобретение Флеминга начало спасать от многих инфекционных болезней, в том числе и от скарлатины в 1940-х годах. Но скарлатина не потеряла свою опасность.



Александр Флеминг/ Фото Ruspekh

Симптомы

В большинстве случаев скарлатина начинается внезапно. Развивается ангина, на миндалинах возможен бело-желтый налет. Язык изначально имеет белое наслоение, но после 2 – 3 дней начинает очищаться с кончика и к 4 дню становится ярко-красным, с выделенными сосочками – так называемый малиновый язык.



Малиновый язык / Фото "Меджурнал"

Скарлатина чаще всего поражает детей в возрасте от 1 до 9 лет. Но болезнь может захватить и старших. Чаще всего эту инфекцию можно подхватить воздушно-капельным путем. Капли формируются во время кашля, чихания и даже во время тихого разговора. Но скарлатина может передаваться через белье, предметы быта и общие игрушки.

Скарлатина – первые симптомы высокая температура,

головная боль,

астения,

рвота,

боль в горле,

сухая кожа,

впоследствии сыпь.

Одним из главных симптомов скарлатины является сыпь. Она появляется на 1 – 2 день болезни. Больше всего, сыпь сконцентрирована на сгибательных поверхностях конечностей, естественных складках, передней и боковой поверхности шеи, боковой поверхности туловища, животе.

Характерным признаком скарлатины является так называемый носогубный или скарлатинозный треугольник: кожа вокруг рта бледная, а вокруг – красноватая сыпь на щеках.

Всего есть 3 формы скарлатины:

► Легкая форма протекает без осложнений. Температура поднимается до 38 градусов, наблюдаются легкие изменения миндалин в ротоглотке, незначительная сыпь на коже. При условии качественного лечения, симптомы держатся до 5 дней.

► Среднетяжелая форма "подгоняет" температуру до 40 градусов. Появляются головная боль, рвота, интенсивная красная сыпь на коже и во рту, тяжелые изменения миндалин. Такая форма займет неделю на лечение.

► Тяжелая форма характеризуется очень высокой температурой, судорогами, нарушением сознания и интенсивной сыпью.

Но все формы нуждаются в лечении. Поэтому при первых симптомах недуга стоит обратиться к врачу.

Осложнения

Скарлатина может иметь опасные осложнения, связанные с несвоевременным началом лечения и несоблюдением рекомендаций врача: гнойный лимфаденит, отит, ревматизм. После выздоровления у человека возникает иммунитет к скарлатине, как правило, устойчивый.

Если скарлатина не вызывает осложнений, ее лечат дома. И медики дают несколько советов, как сделать неделю больничного немножко приятнее.

Вы можете снять симптомы скарлатины в такой способ:

пить прохладную жидкость;

есть мягкую пищу, если у вас болит горло;

используя лосьон или назначенные врачом антигистаминные таблетки, чтобы остановить зуд.

Статистика заболеваемости

За 2019 год медики зарегистрировали 14 456 случаев заболевания скарлатиной. Из них – 14 313 – это дети до 17 лет.



Статистика заболеваемости в Украине за 2019 год / Скриншот из видео

Инфекция присуща для большинства стран мира. Однако там, где климат более влажный и холодный, скарлатине живется еще лучше. Лучший ее период – зима и осень.

Историческая болезнь

Ученые скарлатину называют исторической болезнью. Но она все же возвращается и к современному миру и вспыхивает в разных странах.

Например, в начале 2000-х случаи скарлатины случались в Китае, Вьетнаме, Южной Корее и Гонг-Конге. А в Британии за период 2014 – 2018 годов было больше всего зарегистрированных случаев пурпурной лихорадки со времен 1960 года: по статистике, почти 1 500 детей в возрасте от 1 до 4 лет на 100 тысяч населения.

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Если контактировать с больным скарлатиной, есть высокая вероятность подхватить недуг. Но все же стоит проводить регулярную профилактику против этой инфекции. Лучшими "лекарством" станут правильное питание, проветривание помещений и влажная уборка, занятия спортом и личная гигиена.