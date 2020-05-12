Как склонить мужчину к оральному сексу

Никого нельзя заставлять или вынуждать делать что-то в сексе (и не только), если человек этого не хочет. Но если вы близки, можно работать над сексуальными отношениями.

Об этом рассказала сексолог и психолог Татьяна Мулявко, пишет 24 канал.

Также на тему: Что такое сквирт, как возникает и сколько женщин к нему склонны

Что же делать, если ваш мужчина не делает кунилингус, хотя вам бы очень хотелось.

Поговорить

Да-да, в доверительной атмосфере, словами через рот спросить, почему он избегает орального секса, и объяснить, что вам это очень даже нравится.

Почему мужчина отказывается от орального секса

Страх облажаться

Мужчина, возможно, думает, что у него не получится сделать вам приятно (вдруг ему говорили, что он никудышный "кунилингвист"). Может он раньше никогда не делал этого и не знает, с какой стороны подступиться. В этой ситуации можно предложить научить его.



Иногда мужчины отказываются от орального секса из-за комплексов / unsplash.com

Не нравится запах/вкус

Что ж, такое тоже может быть, и это не повод для принуждения. Не всем женщинам нравится вкус спермы, не всем мужчинам нравится вкус естественных выделений. Но, кто ищет выход, тот всегда найдет, например, лубриканты для орального секса с разными вкусами.

Для настоящего мужика это – унизительно

А вот это звоночек. Даже звон. С одной стороны понятно, что это впитанные токсичные установки и их можно поменять. Но задайте себе вопрос: способен ли ваш мужчина (у которого уже есть токсичные установки и, скорее всего, токсичное поведение) на диалог и изменение убеждений?

Если да, и у вас есть желание и ресурс с этим работать, вы можете путем диалогов решать вопрос. Если же мужчина стоит на своем и уходит от диалога, сто раз подумайте, нужны ли вам отношения с этим человеком. Ведь обычно подобные установки не идут в одиночку, и там их будет целый букет.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.